Kallas sobre ser elegida Alta Representante de la UE: "No hay que vender la piel del oso antes de cazarlo"

La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, ha llamado este jueves a "no vender la piel del oso antes de cazarlo" respecto a sus posibilidades de ser elegida Alta Representante de la Unión Europea en el marco de la cumbre de líderes que confirmará el reparto de altos cargos. En declaraciones en la sede de la OTAN, donde se ha reunido con el secretario general, Jens Stoltenbeg, antes de la cumbre de lideres de la UE, la dirigente báltica ha pedido no adelantarse a las decisiones de los líderes, aunque su nombre figura en el paquete que genera consenso entre las familias políticas. "Las sorpresas ocurren, así que nunca se sabe. Tenemos un dicho en estonio que dice que no hay que vender la piel del oso antes de cazarlo. Así que no lo haré", ha resumido. El acuerdo cerrado entre las familias 'popular', socialista y liberal sitúa a Kallas como sucesora de Josep Borrell como jefe de la diplomacia europea, mientras que Ursula von der Leyen seguiría al frente de la Comisión Europea y el socialista portugués Antonio Costa presidiría el Consejo Europeo. La gran coalición ha negociado el reparto de los altos cargos sin contar con los gobiernos de Italia, Hungría y República Checa, lo que generó el evidente malestar sobre todo en la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, que han amagado con oponerse. Desde distintas capitales insisten en que ello no impedirá el entendimiento suficiente para sacar adelante el acuerdo, ya que el reparto necesita de una mayoría cualificada reforzada para adoptarse

