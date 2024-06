Fani Carbajo habla sobre su embarazo y sale en defensa de Anabel Pantoja

Disfrutando de uno de los mejores momentos de su vida tras quedarse embarazada con su actual pareja, hace unos días hablábamos con Fani Carbajo atendía a la prensa en el Parque Warner y le preguntábamos por este 'baby boom' que se ha producido en el mundo de los influencers. Tras las críticas que ha recibido Anabel Pantoja por su embarazo con David Rodríguez, la colaboradora de televisión ha querido defenderla y ha asegurado que aunque "lleva un año y poco con David, si David le ha aportado unas cosas que Omar no le ha aportado, pues ole por ella, igual que me pasa a mí con Fran". También ha opinado sobre el embarazo de Alejandra Rubio y nos ha asegurado que le escribió un mensaje "y le dije que no hiciera caso a ningún comentario, que estuviera súper segura de su decisión y que es la mejor, si lo va a tener, que va a tomar a lo largo de su vida y se va a dar cuenta". Y es que Fani ha querido dejar claro que lleva "un año y poquito con mi novio, pero yo tengo muy claro que quiero que él sea el padre de mis hijos y Alejandra Rubio se ha quedado embarazada a los dos meses" cuando ella se quedó "a los tres, y tenía 16 años, y volvería a repetir 80.000 veces lo mismo" Por último, le preguntábamos por su embarazo y nos explicaba que ya ha decidido el nombre de bebé: "Se va a llamar Victoria, como mi madre, lo eligió mi novio. Dijo, no la he conocido en vida, pero quiero hacerle un reconocimiento y la verdad es que no me lo esperaba para nada. Me encantó ese detalle".

