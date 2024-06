El ministro de la Diáspora israelí ve a Sánchez como "un accidente", aunque vislumbra "cambios positivos"

El ministro israelí de Asuntos de la Diáspora y combate contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, ha reiterado una vez más sus ataques al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a quien en esta ocasión ha catalogado como un "accidente" para España, aunque ha ensalzado el resultado de las elecciones europeas como una evidencia de que hay "cambios positivos" y de que en el futuro otras alternativas políticas puedan tomar las riendas del Ejecutivo español. Interrogado sobre las situación de las relaciones entre Israel y España, rotas debido a la postura de Madrid sobre el conflicto en Oriente Próximo y el reconocimiento del Estado palestino, el ministro Chikli ha asegurado que "el comunista Sánchez" es, "como Lula" --en alusión al presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva-- "un accidente" que "sin ayuda, no se recuperará". "Ahora (Sánchez) es el Gobierno, pero somos pacientes", ha añadido Chikli durante un encuentro con periodistas organizado por la Europe Israel Press Association (EIPA) en la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores israelí en Jerusalén. "Podemos expresar nuestra opinión sincera sobre Sánchez", ha defendido el ministro, que en otras ocasiones ha sido aún más contundente y ha acusado al presidente español de apoyar al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). En su comparación de Sánchez con otros líderes internacionales, Chikli ha asegurado que el dirigente socialista es "como Hugo Chávez en Venezuela", "ese tipo de líderes que realmente son una broma". Así, el representante israelí ha apuntado a la imposibilidad de mantener relaciones con un "hombre de hielo" como el presidente del Gobierno, pero sí con otras figuras como el líder de Vox, Santiago Abascal, o la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. "Escuchas a Isabel Ayuso (...) que también está extremadamente conectada con la realidad, y reconoce la amenaza que viene de Hamás y la desastrosa política de la Autoridad Palestina, pero eso no significa que estén en contra del Estado palestino", ha apuntado. En esta línea, Chikli ha cargado también contra la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, por unas declaraciones en las que repitió el eslogan propalestino "Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá". "La última que lo dijo, dejó su trabajo ¿no?", ha preguntado el ministro israelí, que al ser informado de que la dimisión de Díaz se circunscribió tan solo a su puesto en la ejecutiva del partido ha respondido con un irónico: "Casi, estuvimos cerca. No nos preocupemos". Las relaciones entre España e Israel han ido a peor a lo largo de los últimos meses desde los ataques de Hamás del 7 de octubre --en los que murieron casi 1.200 personas y otras 240 fueron secuestradas-- y la cruenta respuesta militar israelí posterior en la Franja de Gaza, que a día de hoy se cobra ya la vida de más de 37.700 palestinos --en su mayoría mujeres y niños-- y deja más de 87.000 heridos. El diálogo entre ambos países terminó por romperse cuando España, junto con Irlanda y Eslovenia, decidió reconocer el Estado de Palestina a finales del pasado mes de mayo. Aquella decisión fue catalogada por las autoridades de Israel, incluido el ministro Chikli o su par al frente de Exteriores, Israel Katz, como un gesto en favor de Hamás. De hecho, tanto Chikli como Katz no han tratado de esconder sus simpatías por otras fuerzas políticas del panorama español, como el PP o Vox. El propio Chikli visitó España para asistir al evento político 'Europa Viva 24' organizado por Vox en Madrid a mediados de mayo, pocos días antes de la oficialidad del reconocimiento de Palestina. EL DESPERTAR DE LA EUROPA PROISRAELÍ Por otro lado, el ministro Chikli ha abordado la situación política también en otros países de la Europa occidental, con especial énfasis en Francia, donde la extrema derecha de Marine Le Pen aspira a ganar las elecciones legislativas del domingo; y en Reino Unido, donde se necesita "un milagro" para que los "proislamistas" del Partido Laborista no gane. "Generalmente soy optimista con Europa, pero hay algunos lugares que creo que están en una situación muy mala. Creo que peor es en Reino Unido (...) vemos que los laboristas van a ganar. Se necesita un milagro para que los conservadores o (el partido) Reforma ganen", ha relatado un Chikli que acusa al Partido Laborista de ser "una alianza" de "proislamistas" y "comunistas". Asimismo, el dirigente israelí ha mostrado su "preocupación" por la situación en las calles de Reino Unido, donde se han visto multitudinarias manifestaciones en favor de la causa palestina y hasta el Big Ben "con el eslogan: del río al mar". "Hay un gran problema, una gran amenaza para el futuro de Reino Unido", ha lamentado. Por el contrario, el ministro de la Diáspora ha celebrado la situación en Francia, donde la situación "es mejor" para los intereses israelíes de la mano de una Le Pen a la que ha agradecido romper relaciones con la extrema derecha de Alternativa para Alemania (AfD) en la Eurocámara tras unas polémicas declaraciones de su candidato en contra de tachar de criminales a todos aquellos que vistieron el uniforme de las SS nazis. "Estamos muy felices de que Marine Le Pen decidiera frenar las relaciones con ese partido", ha dicho un Chikli que, pese a reconocer el pasado nazi de los fundadores de Agrupación Nacional, considera que todo el mundo "puede cambiar su camino" y terminar asistiendo a manifestaciones en favor de la comunidad judía por las calles de París, como el caso de la Le Pen. En este sentido, Chikli se ha mostrado optimista con la "respuesta" de la sociedad francesa tanto en las encuestas, donde Agrupación Nacional aspira a la victoria, como en las propias calles con manifestaciones proisraelíes y en contra de actos violentos en territorio galo "inspirados por Hamás".

