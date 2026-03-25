Petro vincula el avión militar accidentado a la lucha contra el narcotráfico y se pregunta si "vale la pena"

El presidente Gustavo Petro realizó una reflexión sobre el alto número de jóvenes uniformados colombianos que han perdido la vida en el marco de la lucha contra el narcotráfico, a raíz del accidente de un avión militar C-130 Hércules en Putumayo, donde murieron 69 miembros de la fuerza pública al despegar. El mandatario cuestionó si el sacrificio de la juventud colombiana se justifica cuando el principal beneficiado por la labor antidrogas de Colombia serían otros países. De acuerdo con Europa Press, Petro planteó si realmente "vale la pena" que los jóvenes del país mueran en el contexto de la lucha contra las drogas y decretó un duelo nacional de tres días en memoria de los fallecidos.

Según detalló Europa Press, el avión transportaba a personal del Ejército que había finalizado su jornada de trabajo en la región del sur del país y se dirigía a disfrutar de un descanso. El propio jefe de Estado mencionó públicamente que los militares realizaban tareas exhaustivas en Putumayo, una de las zonas colombianas con mayor actividad dedicada a la producción de cocaína. Petro precisó que la frontera del departamento de Putumayo con Ecuador, así como el litoral nariñense y el Catatumbo, figuran entre los principales centros globales de elaboración de esta droga.

Europa Press reportó que el presidente Petro sostuvo que los uniformados ayudaban en la reducción del consumo de cocaína en Estados Unidos, dejando entrever que el trabajo de Colombia en materia de drogas beneficia fundamentalmente a intereses extranjeros. El mandatario criticó que, pese a los esfuerzos y a las vidas perdidas, tanto los países del norte como del sur perciben que Colombia no hace lo suficiente frente al problema del narcotráfico. "Mientras que tanto el vecino del sur como el del norte dicen que Colombia no hace lo suficiente, es este país sudamericano el único que ve morir por centenares a sus jóvenes", afirmó el presidente, según consignó Europa Press.

Durante su intervención, el mandatario colombiano lamentó que el país termine sacrificando a su juventud en una guerra donde la codicia impulsa a algunos ciudadanos a enfrentarse para lucrar con el tráfico de cocaína o para impedir que otros países incrementen su consumo. Según publicó Europa Press, Petro reiteró la pregunta ante la opinión pública: "¿Vale la pena?", cuestionando no solo el sentido del sacrificio, sino el papel de Colombia en el contexto internacional de la guerra contra las drogas.

La aeronave militar C-130 Hércules siniestrada cubría la ruta Puerto Leguízamo–Puerto Asís el lunes, con un contingente de miembros del Ejército que recién había terminado tareas ligadas a la lucha antidroga en la región. El accidente ocurrió poco después del despegue, cuando el avión cayó a tierra a unos 1,5 kilómetros del punto de partida, según informó Europa Press.

Luego de los hechos, el presidente Petro encabezó un minuto de silencio y un izamiento simbólico de la bandera nacional a media asta en la Casa de Nariño, en memoria de las víctimas de la tragedia. Además, el mandatario decretó tres días de duelo nacional como expresión institucional de acompañamiento y solidaridad a los familiares de los uniformados fallecidos, reportó Europa Press.