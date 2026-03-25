Al menos una víctima mortal y once heridos en ataques de Hezbolá e Irán contra Israel

La Estrella de David Roja ha mantenido operaciones de atención durante la madrugada del miércoles tras los recientes ataques registrados en territorio israelí. Un portavoz de la organización comunicó que, pese a los últimos lanzamientos de proyectiles en la región, no hubo más personas heridas por impacto directo, aunque los equipos médicos atendieron a individuos lesionados mientras se dirigían a zonas protegidas y también a quienes mostraron síntomas de ansiedad. Este contexto siguió a dos ofensivas ocurridas el martes, que resultaron en la muerte de una mujer y dejaron once heridos de diversas edades en el norte y el centro del país.

De acuerdo con lo publicado por The Times of Israel y confirmado por diferentes órganos de emergencia, uno de los incidentes tuvo lugar en el sector sur del Valle de Jule, donde servicios de emergencias localizaron a una mujer de aproximadamente 30 años sin signos vitales, quien presentaba traumatismos multisistémicos y fue declarada muerta en la escena. El mismo servicio, Magen David Adom, conocido como la Estrella de David Roja, detalló que en el mismo ataque dos menores resultaron con heridas leves causadas por metralla.

El medio The Times of Israel relató que el partido-milicia chií Hezbolá asumió la autoría de este ataque, tras anunciar en la cadena libanesa Al Manar el lanzamiento de cohetes y drones dirigidos contra áreas designadas como "asentamientos" y al sistema de defensa antiaéreo conocido como la Cúpula de Hierro en la zona del norte israelí. La acción dejó patente el uso de diferentes tipos de armamento, pues además de los cohetes se identificaron drones como parte del ataque.

Un segundo hecho relevante ocurrió en la ciudad de Bnei Barak, ubicada en el centro del país, donde la metralla proveniente de un misil atribuido a fuerzas iraníes causó que nueve personas necesitara asistencia. Magen David Adom informó sobre la hospitalización de un hombre de 23 años que sufrió heridas de metralla consideradas de gravedad moderada, mientras que otras ocho personas, entre las cuales se encontraban seis menores, presentaron lesiones menores provocadas tanto por balas como por fragmentos de metralla. Diversos medios israelíes, entre ellos The Times of Israel, señalaron que la ofensiva reflejó una respuesta por parte de Irán tras la operación militar conjunta entre Estados Unidos e Israel en territorio iraní el 28 de febrero.

En ambos ataques, los equipos sanitarios prestaron atención en el lugar de los hechos y procedieron al traslado de los heridos a centros hospitalarios. Según detalló la Estrella de David Roja, durante la misma jornada continuaron presentes en varias zonas para brindar atención inmediata ante cualquier emergencia adicional derivada de nuevos lanzamientos de proyectiles. Además, la institución de atención médica especificó que algunas personas sufrieron lesiones en su intento de alcanzar áreas seguras, mientras que otros pacientes presentaron síntomas relacionados con cuadros de ansiedad debido a la situación de peligro.

El desarrollo de estas ofensivas, atribuidas tanto a Hezbolá como a fuerzas vinculadas a Teherán, intensificó el clima de alerta en la población israelí, especialmente en áreas del norte y el centro del territorio. The Times of Israel explicó que la presencia recurrente de proyectiles y drones representa un desafío adicional para la defensa aérea y la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia locales. El mismo medio subrayó que la serie de ataques se dio después del aumento de las tensiones regionales tras los hechos del 28 de febrero en Irán, lo que sugiere que la situación es consecuencia directa de la actual escalada en el conflicto entre distintos actores involucrados.

La cobertura de The Times of Israel también incluyó testimonios de los equipos de emergencia y el seguimiento a las actividades de la Estrella de David Roja, quienes recalcaron la importancia de los protocolos de evacuación y el acceso a refugios durante los momentos de alerta máxima. En los últimos ataques, no se han reportado heridos adicionales, pero sí un incremento en la atención a personas afectadas por situaciones de pánico o lesiones indirectas.

Los hechos de violencia en las regiones norte y centro israelí ponen de relieve la compleja situación de seguridad en la zona y el impacto inmediato en la población civil, según reportó The Times of Israel. Las consecuencias incluyen tanto víctimas físicas por impactos directos como afecciones psicológicas y lesiones relacionadas con el desplazamiento hacia refugios. La noche y la madrugada posterior a los ataques se mantuvieron bajo vigilancia por parte de los servicios médicos y de emergencia, quienes reafirman la continuidad de sus actividades para responder a cualquier contingencia derivada de la coyuntura regional.