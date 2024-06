Reino Unido atribuye la falta de datos sobre inseguridad en Rusia al retorno de presos combatientes de Ucrania

La vuelta a Rusia de los presos excarcelados para combatir en Ucrania ha derivado en declaraciones de preocupación de varios diputados ante el temor a que puedan volver a delinquir, una hipótesis que según los servicios de Inteligencia de Reino Unido explicaría por qué las autoridades rusas no publican datos relativos a inseguridad. Moscú no publica estadísticas desde principios de 2023, "probablemente en parte por el posible aumento de los crímenes violentos cometidos por expresos que vuelven de combatir en Ucrania". Según el portal independiente 'Verstka', estos veteranos habrían cometido 107 asesinatos, mientras que la cifra de heridos graves ronda también el centenar. Según los expertos británicos, "el reclutamiento de presos para las Fuerzas Armadas y las implicaciones que tiene su liberación para las comunidades rusas es un riesgo que el Gobierno está dispuesto a asumir para mantener su guerra en Ucrania", en la que ya el Grupo Wagner del difunto Yevgeni Prigozhin fue "pionero" en este tipo de contrataciones. En el caso de las Fuerzas Armadas oficiales rusas, comenzaron esta práctica en julio de 2022, en virtud de un sistema que permitía a los presos conmutar su pena a cambio de unirse a los combates. El vicepresidente primero de la comisión de Defensa de la Duma, Alexei Zhuravlev, llegó a plantear que no se permitiese su vuelta hasta lograr la victoria en Ucrania, si bien otros diputados han expresado recientemente su preocupación, entre ellos la presidenta de la comisión de la Familia, Nina Ostanina, que planteó una vigilancia constante para los retornados.

Compartir nota: Guardar Nuevo