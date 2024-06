OpenAI habría advertido de bloqueo de sus herramientas de IA en China

(Bloomberg) -- OpenAI advirtió a los desarrolladores en China que comenzará a bloquear el acceso a sus herramientas y software a partir de julio, informaron los medios locales, lo que sugiere que el creador de ChatGPT está tomando una postura más activa para vetar a los usuarios de las naciones donde no ofrece servicios.

La startup, respaldada por Microsoft Corp., envió memorandos sobre la inminente medida a los desarrolladores de varios países, según capturas de pantalla publicadas en las redes sociales y publicadas el martes por medios como Securities Times. En China, empresas locales como Alibaba Group Holding Ltd. y Zhipu AI, respaldada por Tencent Holdings Ltd., publicaron avisos animando a los desarrolladores para que comiencen a usar sus productos.

No está claro qué ha motivado la decisión de OpenAI. En mayo, la startup de Sam Altman reveló que había cancelado al menos cinco operaciones de influencia en los últimos meses, diciendo que estaban utilizando sus productos para manipular la opinión pública.

La nota coincide con la creciente presión de Washington para restringir el acceso de China a la tecnología avanzada de inteligencia artificial. Aunque OpenAI no está disponible oficialmente en el país, muchos desarrolladores acceden a sus herramientas a través de redes privadas virtuales y otros medios.

Un representante de OpenAI no hizo comentarios inmediatos cuando Bloomberg News se puso en contacto con él.

Empresas chinas, desde Baidu Inc. a startups como Zhipu, están tratando de desarrollar modelos de IA que puedan igualar a ChatGPT y otros pioneros de la industria estadounidense. Pekín está animando abiertamente a las empresas locales a innovar en IA, una tecnología que considera crucial para apuntalar la posición económica y militar de China.

Al mismo tiempo, Washington intenta impedir el acceso de China a tecnologías cruciales. El Departamento del Tesoro estadounidense ha propuesto normas para restringir la inversión extranjera en tecnologías que considera cruciales para la seguridad nacional, como los chips y la inteligencia artificial.

Las restricciones, que llevan más de un año en preparación, forman parte de la estrategia del presidente Joe Biden para frenar la capacidad de Pekín para desarrollar tecnologías que amenazan la seguridad nacional de EE.UU.

Traducido por Paulina Steffens.

Nota Original: OpenAI Warns Will Block China Access to AI Tools, Reports Say

--Con la colaboración de Vlad Savov, Debby Wu, Zheping Huang y Yuan Gao.

