Morena Herrera, feminista salvadoreña: Con Bukele hay un retroceso de los derechos humanos

Barcelona, 25 jun (EFE).- La activista feminista de El Salvador Morena Herrera afirma en una entrevista con EFE que su país está viviendo "una situación de retroceso de los derechos humanos" y, en particular, los de las mujeres y el colectivo LGTBI+, a pocos días de iniciar el segundo mandato de Nayib Bukele.

Herrera, que ha hablado con EFE con motivo de una reciente visita a Barcelona, califica de "autoritario y antidemocrático" el modelo de gobierno actual y asegura que el presidente salvadoreño "está negando los acuerdos de paz firmados en 1992".

"El régimen de Bukele está basado en una concepción autoritaria y antidemocrática, que está destruyendo la base del Estado", afirma la exintegrante del Frente Farabundo Martí para La Liberación Nacional, movimiento guerrillero que luchó en la guerra civil de El Salvador hasta 1992.

La activista sostiene que el gobierno salvadoreño "está asumiendo políticas antigénero" y que existe "una voluntad de pretender borrar 30 años de trabajo" realizado por las organizaciones feministas y los colectivos LGTBI+.

Tras la visita que realizó Bukele a la Conferencia de Acción Política Conservadora en Estados Unidos en febrero de este año, el presidente salvadoreño ordenó eliminar todos los materiales vinculados a la educación de género y de integridad sexual, obligando a los docentes a devolver el material que el propio Ministerio de Educación había proporcionado.

Por otra parte, el Ministerio de Salud de El Salvador ha eliminado las casillas de identificación de personas LGBTI+ que incluyen, por ejemplo, los registros de VIH.

"Esto significa que el propio ministerio no hace registro, no hace seguimiento epidemiológico y representa no sólo una violación de derechos para las personas en específico que ya no pueden identificarse, sino también una afectación sanitaria a toda la población", explica la activista.

Morena Herrera ha sido reconocida internacionalmente por su trabajo como militante por los derechos de las mujeres en su país y en particular por la lucha contra la prohibición del aborto.

Es licenciada de Estudios de Doctorado en Filosofía Iberoamericana en la Universidad de El Salvador (El Salvador), con Maestría en Relaciones de Género por la Universidad de Girona.

En 1990 fundó la organización política feminista Las Dignas, y actualmente preside la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, además de formar parte de La Colectiva Feminista para el Desarrollo Local.

En El Salvador el aborto siempre ha sido un delito pero habían excepciones que fueron eliminadas en 1997, por lo que actualmente la práctica está prohibida incluso en los casos en los que haya riesgo para la salud de la madre o existan problemas en la gestación.

Herrera ha llevado algunos casos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los que el organismo falló en favor de las mujeres que habían sido condenadas por abortar, por lo que las organizaciones feministas esperan que el Estado salvadoreño comience a rectificar este tipo de situaciones judiciales.

"Bukele dijo literalmente en una conferencia que en su gobierno no iba a perseguir a mujeres pobres que tienen abortos espontáneos. Sin embargo, quiero decirles que ahora, con el régimen de excepción, estamos volviendo a ver denuncias en el hospital y la defensa de las mujeres está más difícil", describe Morena.

Por este motivo, considera que los derechos de las mujeres están siendo utilizados como "moneda de cambio" por parte de gobiernos como los del El Salvador u otros considerados de extrema derecha en latinoamérica, que ceden ante las peticiones de espacios conservadores y religiosos para luego canjearlos por apoyos electorales.

"No creo que en el fondo haya mucha ideología en esas actitudes del gobierno salvadoreño. Pueden sentirse más cómodos, pero no creo que se sientan ultraconservadores. Creo que son 'ultraconvencionistas', es decir, hacen lo que les conviene, lo que les trae más votos", reflexiona Herrera.

Pese a este contexto, la activista por los derechos de la mujer es optimista de cara al futuro y asegura tener "la convicción" de que esta situación cambiará : "Veo más extendida la disconformidad de las mujeres, sobre todo las mujeres jóvenes, de las adolescentes, con el lugar doméstico al que nos quiere mandar el Gobierno".EFE

