Líderes 'populares', socialistas y liberales acuerdan que Von der Leyen, Costa y Kallas ocupen altos cargos de UE

Los jefes negociadores 'populares', socialdemócratas y liberales, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, han llegado este martes a un acuerdo para la renovación de los altos cargos de la Unión Europea, apoyando respaldar a Ursula von der Leyen para un segundo mandato al frente de la Comisión Europea, al ex primer ministro portugués, el socialista Antonio Costa, como presidente del Consejo y a la primera ministra de Estonia, la liberal Kaja Kallas, como Alta Representante de Política Exterior. Fuentes diplomáticas confirman a Europa Press el acuerdo entre las tres familias principales políticas que cuentan con la mayoría cualificada entre los Estados miembros para sacar adelante el acuerdo en el Consejo, por lo que el acuerdo no podrá ser vetado por los ultraconservadores que lidera la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. De esta forma, Von der Leyen, Costa y Kallas serán los tres nombres del paquete que llegará a la cumbre de líderes de la UE de este jueves y viernes en Bruselas, en la que se refrendará la renovación de los cargos europeos, han informado fuentes de Moncloa. Estos tres nombres ya estaban sobre la mesa desde la semana pasada cuando se celebró una primera cumbre informal de líderes en Bruselas para tratar la cuestión. Aunque no es parte formalmente del reparto de altos cargos, en el paquete que tenían sobre la mesa los líderes está que la 'popular' maltesa Roberta Metsola sea presidenta del Parlamento Europeo para la primera mitad de legislatura. En las negociaciones por videoconferencia han participado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al canciller alemán, Olaf Scholz, por parte socialista, mientras que el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotákis, y el polaco, Donald Tusk, han liderado a los 'populares' y el presidente galo, Emmanuel Macron, y el primer ministro neerlandés, Mark Rutte, negociaron por parte de los liberales. Según el pacto, el puesto de presidente de Consejo se acordaría para un mandato de dos años y medio, entendiendo que la práctica habitual es que dicho dirigente pueda seguir un segundo mandato, como ha sido el caso de sus antecesores Charles Michel, Donald Tusk y Herman Van Rompuy, explican las fuentes consultadas, después de que el Partido Popular Europeo llegara a la semana pasada con el órdago de repartir el cargo y que un líder 'popular' tomara el puesto en 2027.

