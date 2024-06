La bodega británica Chapel Down evalúa su venta

La junta directiva de Chapel Down, la mayor bodega del Reino Unido, llevará a cabo una revisión estratégica de las alternativas de la empresa para financiar su plan de crecimiento, incluyendo la venta de la compañía, así como otras transacciones relevantes. "Como parte de la revisión, la junta considerará todas las alternativas, incluida la inversión de los accionistas existentes, la inversión de nuevos accionistas, la venta de la empresa y otras transacciones relevantes", ha informado a la Bolsa de Londres. La estrategia de crecimiento de Chapel Down incluye invertir en nuevos viñedos, una nueva bodega que estará operativa para la cosecha de 2026 y el desarrollo de la marca. En cualquier caso, Chapel Down ha advertido de que no puede haber certeza de que finalmente realizará una transacción, ni de los términos de cualquier eventual operación. Rothschild & Co actúa como asesor financiero principal de la empresa en relación con la revisión estratégica, mientras que Singer Capital Markets es el asesor y corredor designado de la empresa. Por otro lado, la bodega sigue esperando lograr un crecimiento de las ventas de dos dígitos en 2024.

