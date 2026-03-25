Temas del día de EFE News Latino del miércoles 25 de marzo de 2026

EEUU VENEZUELA

Nueva York - El presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, afrontarán este jueves su segunda audiencia ante un tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York, tras su captura en enero pasado por cargos de narcotráfico y corrupción.

EEUU ECONOMÍA

Miami - Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, participará de forma virtual en el foro FII Priority, centrado en inteligencia artificial (IA), que reúne desde este miércoles en Miami a más de 1.000 líderes empresariales y globales para debatir el futuro de la economía, y que contará el viernes con la presencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

(foto)(video)

EEUU DIVERSIDAD

Miami - A medida que Estados Unidos se acerca a su 250 aniversario, su población es más diversa y la mayoría (62%) lo valora positivamente, mientras que el apoyo a la promoción empresarial de esta diversidad racial y étnica ha caído al 64 %, frente al 75 % registrado en 2019, según un sondeo divulgado este miércoles por el centro de estudios Pew Research Center .

TONY VEGA

San Juan - El salsero puertorriqueño Tony Vega se prepara para celebrar sus 50 años de carrera con un concierto en su tierra, donde agradecerá ese tiempo por haberlo puesto en el "sitio correcto" y destacarse en las orquestas de Willie Rosario, Eddie Palmieri y Raphy Leavitt.

(foto)

AGENDA INFORMATIVA

Miami.- EEUU MÚSICA.- La Academia Latina de la Grabación anuncia este miércoles nuevas reglas de elegibilidad para la edición 27 de entrega anual de los premios Latin Grammy, cuyas nominaciones se darán a conocer el 16 de septiembre para una gala que se llevará a cabo el 12 de noviembre en Las Vegas.

EFE News Latino

(1) 305 262 7575

Puede escribir a latinonews@efe.com y miami@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245.