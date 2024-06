Gigantes alimentarias compensan el impacto de los fármacos contra la obesidad con vitaminas

(Bloomberg) -- La llamada “revolución Ozempic” ha arrasado con miles de millones del valor de mercado de las empresas de alimentos y bebidas. Pero los nuevos medicamentos para bajar de peso están impulsando al menos una línea de productos que en ocasiones ha enfrentado una débil demanda: el yogur.

La francesa Danone afirma que la demanda de sus yogures ricos en proteínas y bajos en calorías ha aumentado en Estados Unidos, lo que se atribuye, en parte, a la nueva moda de los tratamientos contra la obesidad. Los organismos reguladores estadounidenses también han contribuido a ello al respaldar el producto, señalando que dos tazas a la semana podrían reducir el riesgo de diabetes.

“Tenemos una gama muy amplia de yogures proteicos, que están volando de las estanterías”, declaró en una entrevista Juergen Esser, director ejecutivo adjunto responsable de finanzas. “Creo que esos productos son atractivos tanto para los consumidores que están bajo tratamiento de GLP-1 como para los que simplemente desean controlar su peso o su bienestar”.

Danone no está comercializando productos explícitamente a los usuarios de tratamientos con GLP-1 como Wegovy, de Novo Nordisk A/S, y Zepbound, de Eli Lilly & Co. Al menos por el momento. Sin embargo, el gigante alimentario suizo Nestlé SA va un paso más allá. Esta semana lanzará un nuevo sitio web diseñado para dirigir a los consumidores a productos especialmente concebidos para las personas que se aplican las inyecciones para bajar de peso, desde proteínas en polvo a vitaminas contra la caída del cabello.

Alrededor de 30 millones de estadounidenses han utilizado fármacos GLP-1, provocando cambios en los hábitos de consumo que han tenido repercusiones en el sector minorista, los viajes y otros. Al reducir el apetito, los medicamentos de Lilly y Novo pueden eliminar grasa y mejorar la salud del corazón.

Las empresas de alimentos apuestan por que los pacientes que buscan comidas ricas en nutrientes y no demasiado sustanciosas recurrirán a sus nuevas ofertas procesadas, vitaminas y suplementos, y compensarán así parte del rechazo a artículos que tradicionalmente han sido la base de sus aumentos de peso, como el helado y las barras de chocolate.

Nestlé planea comenzar a vender este año su línea de alimentos Vital Pursuits, que contiene 12 comidas congeladas con porciones controladas y ricas en proteínas y fibra.

Comer menos puede provocar deficiencias nutricionales, y los pacientes han descubierto que pueden perder músculo junto con la grasa, incluso mientras luchan contra efectos secundarios como las náuseas y la caída del cabello. Nestlé trata de atender también esas necesidades con el nuevo sitio web, que afirma “complementar tu proceso de pérdida de peso, incluso después de dejarlo”.

Tendencia creciente

El fabricante de KitKat venderá un suplemento para el crecimiento del cabello bajo la marca Nature’s Bounty, comprimidos de electrolitos con sabor a fresa y limonada para quienes estén aumentando su régimen de ejercicio, así como péptidos de colágeno para mejorar la elasticidad de la piel y evitar la apariencia ahuecada conocida como “cara Ozempic”. También ofrecerá consultas con nutricionistas.

Nestlé tiene marcas y conocimientos para responder a las necesidades cambiantes de los clientes, como “preservar la masa muscular magra, controlar las molestias digestivas y garantizar un consumo diario adecuado de micronutrientes”, afirma Anna Mohl, directora ejecutiva de Nestlé Health Science.

Otros están siguiendo el ejemplo. Daily Harvest está cortejando a los usuarios de fármacos GLP-1 como Wegovy y Zepbound con una sopa de brócoli y frijoles blancos y un batido de pitaya, o fruta del dragón, y lichi. La empresa de salud Abbott ofrece batidos nutricionales dirigidos a los consumidores de tratamientos para adelgazar.

Conagra Brands Inc., el fabricante de pasta enlatada Chef Boyardee, declaró en una conferencia celebrada en febrero que estaba vendiendo productos que satisfacen las necesidades de los consumidores de medicamentos para adelgazar. La categoría de “comidas congeladas más saludables” aumentó un 8% entre los usuarios de GLP-1, según la empresa, mientras que sus bocadillos de carne ricos en proteínas y sus palomitas de maíz bajas en calorías y ricas en fibra también se adaptaban bien a las necesidades de los usuarios. Los inversionistas lo consideraron una buena noticia. Las acciones subieron hasta un 5,1% al mencionarse los vientos de cola durante la presentación.

Las acciones de Nestlé han caído casi un 3% este año, mientras que las de Danone apenas han variado durante el mismo período.

