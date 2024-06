Muere el director del Servicio de Ambulancias de la Franja en un bombardeo israelí contra la ciudad de Gaza

El director del Servicio de Ambulancias y del Departamento de Emergencias del Ministerio de Salud de la Franja de Gaza, Hani al Yaafrawi, ha muerto junto a otro miembro de su equipo tras un bombardeo del Ejército israelí contra la clínica de Al Daraj, en el centro de la ciudad de Gaza. Así lo ha confirmado el servicio de Defensa Civil de la Franja, según ha recogido el diario palestino 'Filastín', al mismo tiempo que ha recogido más ataques israelíes en otros barrios de la ciudad tanto en el oeste como en el sudoeste, aunque aún no se han notificado víctimas. Por su parte, la agencia de noticias WAFA ha informado sobre otros bombardeos israelíes en las ciudades de Jan Yunis y Rafá, ambas situadas en el sur del enclave. Unas horas antes, la misma fuente había publicado la muerte de cinco personas tras un ataque de Israel contra las inmediaciones de un centro de la agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos (UNRWA) al suroeste de la ciudad de Gaza, y que las mismas Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado más tarde, si bien el organismo afectado aún no se ha pronunciado. "Esta mañana, aviones de combate de las FDI, (...) han atacado infraestructuras terroristas en el centro de la Franja de Gaza donde se encontraban terroristas de Hamás y de Yihad Islámica. Los terroristas operaban desde edificios que anteriormente se utilizaban como cuartel general del UNRWA con el fin de utilizarlos como escudo para su actividad terrorista", ha publicado el Ejército en su cuenta de la red social X. Sin embargo, ha defendido esta acción por el uso de "armamento de precisión" y de "información de inteligencia" proporcionada por el Shin Bet para "evitar daños a las personas no implicadas". Un portavoz de la Defensa Civil gazatí ha asegurado, sin embargo, que Israel ha usado "bombas con gran poder destructivo" y que han logrado rescatar a cuatro trabajadores humanitarios, y han pedido la entrada de combustible, vehículos y otros equipos para mantener la actividad del organismo, que de ocurrir el cese de su actividad significará "la muerte para los que están atrapados bajo los escombros". El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha condenado el ataque, que supone un "doble crimen contra los palestinos y la comunidad internacional", y ha negado el uso del edificio. Israel comenzó una cruenta ofensiva contra la Franja de Gaza como respuesta a los ataques de Hamás, del pasado 7 de octubre, que dejaron 1.200 muertos y 240 rehenes. Desde entonces, las autoridades gazatíes han notificado la muerte de casi 37.600 palestinos, a los que se suman más de 550 en Cisjordania y Jerusalén Este por las acciones de las fuerzas de seguridad y de colonos israelíes.

