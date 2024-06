Chile evaluará a Diego Valdés "día a día" y Osorio "tiene grandes posibilidades" de jugar

Nueva Jersey (EE.UU.), 24 jun (EFE).- El centrocampista del Midtjylland danés Darío Osorio tiene "grandes posibilidades" de jugar este martes ante Argentina, en el partido de la segunda jornada deL Grupo A de la Copa América, en sustitución de Diego Valdés, lesionado ante Perú y totalmente descartado.

Valdés sufrió una lesión en la pierna izquierda durante el primer tiempo del partido frente a Perú y no pudo salir tras el descanso. Es baja para el encuentro frente a Argentina y el cuerpo técnico chileno quiere esperar a ver cómo responde antes de descartarlo para el partido ante Canadá, el sábado 29 en Orlando (Florida).

"Para este partido no está, seguro, para Canadá vamos a evaluar. Tiene una lesión muscular y la idea es irlo evaluando día a día", aseguró el técnico, Ricardo Gareca, en la conferencia de prensa celebrada en el Metlife Stadium, escenario del duelo ante la Albiceleste.

Gareca mostró su apoyo a Darío Osorio, el joven de 20 años que sustituyó a Valdés tras el descanso y que fue muy criticado por su juego.

"Ha trabajado duro para recuperarse de la lesión que arrastraba y que le impidió jugar la última jornada en Dinamarca. Ha trabajado para ponerse de la mejor manera, todos confiamos en sus grandes condiciones y depende de él. No creo que la gente esté disgustada con él. Tenemos muchas expectativas y confiamos mucho en su capacidad. Todo el plantel sabe el potencial que tiene, ahora depende de él", señaló.

Gareca deslizó que podría repetir como sustituto de Valdés. "Ha trabajado muy bien y tiene grandes posibilidades de estar mañana", aseguró.

El técnico se mostró convencido de que podrá contar con el resto de jugadores en buenas condiciones, pese al cansancio del primer partido y el penoso desplazamiento que vivió la delegación chilena para llegar a Nueva Jersey, adonde arribó la medianoche del lunes.

"Yo creo que todos estarán bien para mañana, más allá de lo que demandó el debut y luego las muchas horas de vuelo. Llegamos bastante tarde. Esperaremos hasta el último momento para ver si surge alguna molestia, pero no creo que tengan problema en llegar en condiciones óptimas", resaltó.

Respecto a la parte anímica, después de encajar un empate frente a Perú con el que no contaban, el seleccionador de La Roja aseguró que la plantilla tiene buen ánimo.

"A los muchachos los veo muy bien. Más allá de que tuviéramos aspiraciones de arrancar con un triunfo, los debuts son muy complicados y Perú es un rival fuerte, que desde 2011 está en los tramos finales de la Copa. Anímicamente, no era lo que vinimos a buscar, pero estamos totalmente recuperados", afirmó.

Al analizar ese encuentro, Gareca considera que su equipo hizo "un buen primer tiempo, más parecido a lo que venía haciendo", en los partidos previos, pero que, en el segundo, Perú "ajustó mejor las marcas" y estuvieron "un poco enredados". "Nos faltó claridad en la elaboración y es algo que esperamos mejorar. Pero el hecho de sumar en el debut es importante, porque son tres partidos tan solo", añadió.

Además, preguntado por si la posición de Alexis Sánchez, con libertad para moverse por el frente del ataque, provoca desorden, el entrenador de La Roja aseguró que es la forma de aprovechar las características del jugador.

"Yo no he percibido desorden con Alexis en ningún partido. Él necesita estar en contacto con el balón y tiene una característica abarcativa en todo lo que tiene que ver con el ataque. No fue su mejor partido, como los demás, y nos lleva a analizar. Estamos en una etapa en la que cada vez nos conocemos más profundamente en todos los aspectos", sentenció. EFE

og/ism