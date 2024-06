Previa del Albania - España

La selección española de fútbol tiene el reto de mantener su gran estado de forma, en cuanto a juego y resultados, en su tercer partido de la Eurocopa 2024 este lunes (21.00) contra Albania, a pesar de que ya tiene asegurado de antemano el billete a octavos de final como primera del Grupo B. España lleva una línea inmejorable en tierras alemanas después de dos partidos, los dos más exigentes dentro del 'grupo de la muerte' al que cayó en el sorteo del pasado mes de diciembre. Un 3-0 a Croacia y un 1-0 a Italia han convertido a la 'Roja' en una de las máximas favoritas a levantar el título en Berlín el 14 de julio. El equipo de Luis de la Fuente ha brillado más que ningún otro en el torneo, sin importar el rival, ambos además de categoría mundial. Contra Croacia, venida a menos ahora pero que llegaba con la etiqueta de curtida en mil batallas, la selección española firmó un serio arranque en el torneo, con mucha pegada. Después, la campeona de la Liga de Naciones despachó a la vigente campeona europea, una Italia que, si no es por Gianluigi Donnarumma, se hubiese llevado también una goleada. La 'Roja' está muy enchufada en esta EURO, con las ideas claras y un filón por las bandas con Nico Williams y Lamine Yamal, bien acompañados por los laterales Marc Cucurella y Dani Carvajal. La palabra 'estilo', que tanto ha acompañado a la selección, tiene al mundo del fútbol despistado al referirse ahora al equipo de De la Fuente. España quiere ser un equipo con recursos, con distintos registros, capaz de adaptarse a lo que necesita cada partido y exige cada rival. La posesión no se mira con lupa y la tres veces campeona de Europa está rindiendo como hacía tiempo. Con seis puntos, por los tres de los italianos y un punto de albanos y croatas, España ató de manera matemática su objetivo de estar en octavos como primera en la segunda jornada. Así, la última de este lunes será tranquila para los de De la Fuente, aunque sin duda tratarán de mantener las buenas sensaciones y seguir creciendo sobre las victorias, algo siempre más sencillo. Sin embargo, el técnico riojano quiere tener más jugadores enchufados y ser consecuente con lo que siempre ha defendido, que tiene 26 jugadores muy buenos y del todo fiables. Por ello, el encuentro ante Albania en el Merkur Spiel-Arena de Düsseldorf será la oportunidad para muchos de hacer dudar algo a De la Fuente. El mayor debate hasta ahora ha estado en los centrales. OPORTUNIDAD PARA LA SEGUNDA UNIDAD Ahí, el seleccionador tiene a Le Normand apercibido de sanción y Nacho, con muchos rumores sobre su futuro fuera del Real Madrid, tuvo unas molestias musculares antes de Italia, con lo que Vivian y Laporte apuntan al once. Mientras, bajo palos podría ser la oportunidad de un David Raya que hizo su debut con la absoluta precisamente contra Albania hace dos años en Barcelona. Con Rodrigo Hernández sancionado, por su segunda amarilla contra los italianos, el centro del campo tiene cambio obligado, pero todo apunta a una rotación masiva dando como resultado un once con mucho potencial sobre el papel. El campeón de la Bundesliga Alejandro Grimaldo y el eterno Jesús Navas; Mikel Merino, Álex Baena y Dani Olmo, podrían entrar en los laterales y el centro del campo. Del mismo modo, De la Fuente tiene opciones que degustar arriba, con Fermín, Ferran Torres, Joselu y un Mikel Oyarzabal que fue de lo mejor en los amistosos de preparación contra Andorra e Irlanda del Norte. Pese al riesgo de perder esa buena línea, sin duda será un once de garantías que querrá pedir sitio en un cruce de octavos para el que es difícil aún adivinar rival. Por otro lado, el equipo español tiene que tener en cuenta que Albania se juega la vida, obligada a ganar y a esperar una victoria de Croacia sobre Italia en el otro encuentro. El equipo de Sylvinho, quien se encargó junto a su asistente Pablo Zabaleta de buscar raíces albanas por toda Europa, llegó a Alemania como uno de los posibles tapados y está aún con opciones gracias a su empate en el minuto 95 contra los croatas. La selección de rojo y negro borró la sonrisa de Luka Modric y compañía y, en su debut contra Italia, marcó a los 23 segundos el gol más rápido del torneo, aunque terminó perdiendo 2-1. Contra España es un todo o nada, y sin duda se espera a un rival atrevido y peligroso en busca de rascar algo a la 'Roja' por primera vez en su historia para soñar con llegar más lejos que nunca. FICHA TÉCNICA: --POSIBLES ALINEACIONES: ALBANIA: Strakosha; Hysaj, Djimsiti, Ajeti, Mitaj; Asllani, Ramadani, Bajrami, Laci; Abrashi, Broja. ESPAÑA: Raya; Navas, Vivian, Laporte, Grimaldo; Mikel Merino, Zubimendi, Dani Olmo; Torres, Joselu, Oyarzabal. --ÁRBITRO: Glenn Nyberg (SUE). --ESTADIO: Merkur Spiel-Arena. --HORA: 21.00/La1.

