China anuncia un acuerdo de cooperación con la UE para evitar los aranceles a los vehículos eléctricos

El Ministerio de Comercio chino ha anunciado este sábado un acuerdo de cooperación con la Unión Europea para evitar los aranceles anunciados por Bruselas a los vehículos eléctricos chinos. El ministro de Comercio chino, Wang Wentao, y el comisario de Comercio de la UE, Valdis Dombrovskis, han mantenido un encuentro telemático tras el que se ha anunciado que se examinarán los subsidios chinos que justificarían los aranceles de hasta el 38,1 por ciento anunciados. "Las dos partes han acordado la apertura de consultas sobre la investigación antisubsidios de la UE sobre los vehículos eléctricos originarios de China", a destacado el Ministerio de Comercio chino en un mensaje publicado en su cuenta de la red social X. Estas tasas comenzarían a aplicarse en julio si las partes no llegan a un acuerdo. Se ha especulado incluso con su anulación con carácter retroactivo si el pacto llega después de su implantación. Este mismo sábado el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, ha subrayado desde China que estos aranceles no deben ser percibidos como una medida punitiva. "Es importante comprender que no son aranceles punitivos (...). El objetivo es lograr criterios comunes para el acceso al mercado", ha argumentado. China ha anunciado aranceles adicionales para la carne de ganado porcino importada desde la UE, lo cual afecta particularmente a las exportaciones de España.

Compartir nota: Guardar Nuevo