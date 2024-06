Terelu Campos, sus declaraciones sobre su rivalidad con Mar Flores antes de saber que iban a ser abuelas

Inevitable tirar de hemeroteca ante la sorprendente e inesperada paternidad de Alejandra Rubio y Carlo Costanzia, que tras apenas 5 meses de relación acaban de anunciar en que esperan su primer hijo, cuyo nacimiento está previsto para el próximo diciembre. Tras dos días en silencio y sin dejarse ver tras salir a la luz la noticia de que va a ser abuela, Terelu Campos reaparece esta noche en '¡De Viernes!', donde hablará largo y tendido del embarazo de su hija y de cómo se ha tomado que la influencer haya decidido ser madre cuando apenas hacía un mes y medio que conocía al actor (ya que fue a mediados de marzo cuando, si las cuentas no fallan, engendraron a su bebé), en unas circunstancias cuanto menos delicadas por sus problemas legales. En el cebo que ya hemos podido ver de su exclusiva en el programa de Mediaset, Terelu niega los rumores de enemistad con Mar Flores que se remontarían al año 98, cuando Nuria González -íntima de la hija de María Teresa Campos- 'traicionó' a la modelo y se aprovechó de ella para acercarse a Fernando Fernández Tapias, con el que la madre de Carlo Costanzia acababa de romper su relación y con el que poco después se casaría Nuria. Sin embargo, no ha pasado para nadie desapercibido que en lugar de nombrar a Mar, Terelu se dirige a ella como "la madre de Carlo", asegurando que no pueden estar enemistadas si nunca han sido amigas porque ni siquiera se conocen. Unas palabras similares a las que Terelu pronunció hace varios meses, cuando ante las cámaras de Europa Press aseguraba que le daba "risa" las especulaciones sobre su rivalidad con Mar: "No se puede cuestionar una relación que nunca ha existido. Cómo se va a cuestionar. Nunca en la vida hemos tenido una amistad ni hemos salido de fiesta ni una cena, entonces, a la pobre le pasa lo mismo. Qué tendrá que ver. Que pertenezcamos al mundo mediático no significa que todos nos conozcamos, eso es normal, una cosa es que te haya visto en una fiesta, pero vamos ni me acuerdo" sentenciaba.

Compartir nota: Guardar Nuevo