Protección Civil prepara un sistema de respuesta a emergencias similar al Mecanismo de Protección Civil de UE

La directora de Protección Civil, Virginia Barcones Sanz, ha avanzado en una entrevista con Europa Press que el organismo quiere que el sistema de respuesta a emergencia en España esté estructurado como el Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea (UE), que agrupa las capacidades de respuesta de todos los miembros y de otros nueve países participantes y contempla acciones conjuntas de prevención y preparación ante catástrofes. "Es decir, que todo esté previamente delimitado, todo gestionado a través de una herramienta informática que permita ser más eficaces, más eficientes, dar una respuesta inmediata y que además nos permita abordar también mejor ese tipo de emergencias para la ayuda que se prestan entre las propias comunidades autónomas", ha explicado Barcones. En estos momentos, ya se ha aprobado la instrucción técnica y se están abriendo los grupos de trabajo. Además, en las próximas semanas la Dirección General permitirá a la ciudadanía acceder al Mapa de Riesgos, una herramienta informática con la que se pueden consultar las zonas susceptibles a sufrir daños por incendios, inundaciones, etc. Aún así, ha puntualizado que no podrán ver todos los detalles a los que tienen accesos las autoridades. "O sea, tú tienes un incendio y no puedes ver solo las llamas, tienes que ver si al lado hay una petroquímica, una central nuclear, un secarral donde no hay nada, o tienes todo encinas, o hay una ermita de un valor incalculable", ha explicado Barcones. Al margen de las intervenciones que los equipos de emergencia españoles han realizado en desastres como los terremotos de Turquía y Marruecos (ambos en 2023) o los incendios de Chile (en enero de 2024), Barcones ha indicado que en el marco del Mecanismo Europeo de Protección Civil, España es uno de los países que oferta intercambios de formación técnica. De los 556 bomberos que se van a desplegar en zonas proclives a fuegos en el marco del Mecanismo de Protección Civil de la UE, este verano por primera vez un total de 40 bomberos procedentes de Estonia se van a integrar este verano en los equipos de extinción de Galicia y Castilla-La Mancha (a razón de 20 profesionales por comunidad autónoma) para formarse en la gestión de incendios forestales de una "agresividad" con la que antes no habían tenido que lidiar. Mientras dirija la institución, Barcones, que fue nombrada en diciembre de 2023, querría "institucionalizar la cultura preventiva" en España y conseguir que "todos los hombres y mujeres (...) sepan qué hacer si ocurren determinadas catástrofes". Además, pone en valor que España sea "una referencia a nivel internacional" en formación de operativos, algo que a su juicio hay que seguir "consolidando" y "territorializando". Personalmente, muestra un gran interés en la parte de la formación referente a cómo proteger el patrimonio cultural y natural. LA ÚLTIMA VEZ QUE ESPAÑA NECESITÓ AYUDA EXTRANJERA FUE EN 2012 A nivel internacional, la directora de Protección Civil ha incidido en que España "siempre ha dado muchísima más ayuda" de la que ha recibido y de hecho, la última intervención extranjera en un incendio forestal fue la de dos aviones anfibios de Marruecos que ayudaron en La Gomera (Canarias) en agosto de 2012. Eso sí, si se excluyen los acuerdos bilaterales de España con Portugal y Francia, en los que tanto España como los otros dos países se movilizan automáticamente si se da algún incendio en un espacio de terreno de 25 kilómetros a ambos lados de las fronteras. A pesar de la situación que se vivió en España durante 2023, donde se registraron un total de 15 grandes incendios forestales (es decir, incendios que afectaran a más de 500 hectáreas), el subdirector de Protección Civil, Benjamín Salvago González, ha puntualizado que España nunca ha llegado a tener una emergencia de nivel 3. El nivel 2 implica el despliegue de medios extraordinarios como la Unidad Militar de Emergencia (UME), mientras que en el 3 la comunidad autónoma perdería la dirección y gestión de la emergencia en el entorno geográfico de su comunidad donde se ha declarado, que pasaría al ministro del Interior, en la actualidad Fernando Grande-Marlaska. De cara a la preparación autonómica, Barcones ha señaldo que "cuanto más fuerte y más robusto es el sistema a nivel autonómico, menos ayuda necesitarían de los medios extraordinarios". "Lógicamente, cuanto más fortaleza hay del propio sistema, más capacidad de respuesta tienes y más robusto es el sistema en su conjunto. Pero es competencia autonómica y nosotros ahí, solo para ayudar", ha recalcado. En lo que respecta a la Operación Paso del Estrecho (OPE), Barcones ha subrayado que a lo largo de los 35 años en los que se lleva desarrollando "se ha conseguido un sistema superperfeccionado, que es una referencia en el mundo de cómo se produce ese tránsito de casi 3,5 millones de personas en tres meses". Preguntada por la posible afectación que puedan tener polémicas a nivel político, ha destacado que "las relaciones son como corresponden a dos países que tienen un montón de relaciones, que tienen una tradición de cooperación mutua, y vamos, excelente".

