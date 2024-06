Al menos un muerto y casi una decena de heridos por la última oleada de ataques con drones ucranianos en Rusia

Al menos una persona ha fallecido y casi una decena más han resultado heridas como consecuencia de los últimos ataques con drones perpetrados este viernes por las Fuerzas Armadas ucranianas en el sur de Rusia y en la península de Crimea, han informado las autoridades rusas. Dos personas han sido heridas durante un ataque contra una refinería de petróleo en la región de Krasnodar, en la que como resultado se ha originado un incendio, ya extinguido según el centro regional de respuesta a crisis. Otra agresión con drones sobre la región ha afectado a una planta industrial de la misma ciudad, así como a una estación de autobuses ubicada en la ciudad de Yuzhni. En consecuencia, un trabajador de la instalación ha perdido la vida y al menos otras cuatro personas han sufrido heridas de diversa consideración por la caída de restos del dron. Medios locales han informado además de que han ardido las instalaciones de la base aérea local de la ciudad de Yeisk, utilizada por el Ejército ruso para lanzar ataques aéreos contra Ucrania. Asimismo, se ha notificado la presencia de drones sobre la ciudad de Afipski, cerca de Krasnodar, lugar en el que hay otra refinería. El Estado Mayor ucraniano ha comunicado, y así lo ha recogido la agencia alemana de noticias dpa, que el objetivo de los referidos ataques eran, en efecto, refinerías de Yeisk, Afipski, Krasnodar y Astracán, y también su arsenal, que incluía drones de combate rusos. En total, según el Ministerio de Defensa de Rusia, hasta 114 drones ucranianos han sido derribados en ataques combinados, 70 de ellos sobre Crimea y el mar de Azov. En particular, estos drones tenían como objetivo la ciudad portuaria de Sebastopol en Crimea. No obstante, el gobernador regional Mijail Razvozhayev ha asegurado que han sido "destruidos con éxito". También se han destruido varias embarcaciones teledirigidas ucranianas cargadas con explosivos, según fuentes rusas, aunque esta información no ha podido ser corroborada de manera independiente. Del mismo modo, las fuerzas de defensa antiaérea rusas han derribado un dron sobre la región meridional de Volgogrado y han interceptado otros dos vehículos aéreos no tripulados en el distrito Surazhski de la región de Briansk. Por su parte, Rusia ha lanzado contra suelo ucaraniano cuatro misiles de crucero, todos ellos interceptados, según la Fuerza Aérea ucraniana.

