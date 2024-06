Podemos critica que Ayuso quiere dar a Milei una medalla de forma "irregular" y está dispuesto a recurrir su concesión

La líder de Podemos, Ione Belarra, ha criticado que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, está dispuesta a dar la medalla internacional de la Comunidad al mandatario argentino, Javier Milei, de forma irregular y ha avanzado que su formación está dispuesta a recurrir la concesión de dicho galardón. En declaraciones a los medios de comunicación en el Congreso, la diputada ha manifestado que el reglamento autonómico para dar esta distinción estipula que los mandatarios extranjeros tienen que estar en el país en viaje oficial, cosa que en el caso de Milei no es así a no ser que Ayuso crea que manda más que el Gobierno o el Ministerio de Exteriores. "Se está otorgando esta medalla de manera absolutamente irregular incumpliendo la propia normativa de la Comunidad de Madrid, una decisión que por nuestra parte recurriremos ante las instancias oportunas", ha desgranado Belarra. Finalmente, ha denunciado que Ayuso, en su empeño de dar este galardón a Milei con sospechas de irregularidad, actúa como les tiene acostumbrados: "no sólo incumple la legalidad cada vez que tiene la oportunidad, sino que ha hecho de la corrupción su forma de gobierno".

