Carlota Corredera habla del embarazo de Alejandra Rubio y asegura que no se atreve a opinar de ello

La noticia del embarazo de Alejandra Rubio ha supuesto una auténtica revolución en el panorama mediático y muchos han sido los rostros conocidos que se han pronunciado al respecto. Todavía no hemos escuchado públicamente a las abuelas, pero sí que hemos podido hablar con una persona que conoce muy bien a Terelu Campos. Esa es Carlota Corredera. La periodista asistió a la entrega de los premios Ondas Globales del podcast y le preguntábamos por la exclusiva de Alejandra y Carlo Costanzia. Con total naturalidad, Corredera le deseaba a la joven "un buen embarazo y que, oye, que al final estamos, que es una persona adulta, ¿no? Con una relación adulta. Que ya no es una niña". La comunicadora reflexionaba sobre los inicios de Alejandra y explicaba que "nosotros la vimos crecer en Telecinco por los pasillos", pero "ya no es una niña, es una mujer y ella ha decidido ser madre" y por eso "no me atrevo a opinar nada de nada". En cuanto a si le daría algún consejo a la joven de cara a su futuro en los medios de comunicación, Carlota dejaba claro que no necesita ninguno porque "Alejandra tiene unos referentes que son su madre y su tía y ha tenido a su abuela, que es la primera dama de la comunicación de este país". Eso sí, la presentadora de televisión aseguraba que Alejandra tendrá que lidiar en los próximos meses con la prensa porque tendrá un seguimiento por su embarazo: "Ella ha decidido hacer una exclusiva y nosotros estamos ahí, pendientes y evidentemente va a tener un seguimiento, yo creo que es muy potente, pero espero que lo sepa llevar y que le vaya bien el embarazo, porque al final eso es lo más importante, ¿no?". Por último, le preguntábamos por Terelu Campos y nos confesaba que "conociéndola se habrá quedado en shock al principio. Ella siempre me decía 'no te quedes solo con una hija, ten más'" por lo que cree que disfrutará al máximo de su primer nieto: "Terelu será una súper abuela".

