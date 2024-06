Canadá limita visas a estudiantes extranjeros para bajar presiones demográficas

(Bloomberg) -- El rápido crecimiento en la población de Canadá en los últimos años está dando señales de desaceleración tras el anuncio este año de nuevas restricciones a la entrada de estudiantes extranjeros al país.

El número de personas en Canadá con permisos solo para estudiar se redujo en 24.594 en el primer trimestre, en comparación con un descenso de 16.003 en el mismo periodo del año anterior, según informó el miércoles la Oficina de Estadísticas de Canadá.

Esta baja también permitió frenar el crecimiento de la inmigración temporal. El país añadió 131.810 residentes no permanentes en el primer trimestre, uno de los incrementos netos trimestrales más bajos desde principios de 2022.

El Gobierno del primer ministro, Justin Trudeau, ha dicho que planea reducir en 35% las visas a estudiantes internacionales este año frente al anterior, como parte de un plan para frenar el explosivo aumento de la población tras la pandemia y calmar la incomodidad por la escasez de vivienda y la presión sobre los servicios públicos.

Si bien el límite al número de visas para estudiantes entra plenamente en vigor a fines de este año, los datos muestran que podría haber contribuido a romper una serie de alzas trimestrales récord.

El anuncio de las nuevas restricciones fue hecho en enero. Tras esto se interrumpieron las solicitudes de visados de estudios y procesos de contratación mientras los Gobiernos federal y provinciales asignaban nuevos permisos a las instituciones. También hizo a Canadá menos atractivo para los extranjeros que pretendían utilizar la educación como vía hacia la residencia permanente.

La población creció un 0,6% en el primer trimestre, hasta los 41 millones. Se trata de la misma tasa de crecimiento trimestral registrada en los tres meses anteriores, pero supone una marcada desaceleración respecto al 1,1% del tercer trimestre de 2023.

Canadá ha registrado grandes aumentos de población gracias a la afluencia de personas tras la pandemia. En los nueve meses a abril sumó un millón de nuevos residentes. Gran parte del crecimiento procede de la inmigración temporal, la que incluye a estudiantes y trabajadores extranjeros, así como a solicitantes de asilo.

Sin los inmigrantes temporales, la tasa de crecimiento de la población el primer trimestre habría sido del 0,3%, según la agencia estadística. Entre 2001 y 2021, la tasa de crecimiento del primer trimestre osciló entre el 0,1% y el 0,3%.

