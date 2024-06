Sumar proclama que trabajará para que Felipe VI sea el último monarca, al que reprocha su discurso del contra el procés

El portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, ha proclamado que su grupo trabajará para que el Rey Felipe VI sea el último monarca, cuya figura queda escorada a la derecha tras su discurso de 2017 ante el 'procés', y ha denunciado que la institución monárquica se caracteriza por la ausencia de controles democráticos. Por tanto, ha vaticinado que en España se abrirá el horizonte de la elección democrática de la Jefatura del Estado. En declaraciones a los medios en los pasillos de la Cámara Baja, ha manifestado que el décimo aniversario de la coronación de Felipe VI no es un día de celebración para Sumar ni tampoco tienen que agradecerle nada al Rey, dado que como demócratas consideran que la monarquía es una institución "obsoleta" que se "hereda en lugar de ser elegida". Es más, ha manifestado que en pleno debate en el país sobre el impulso de más medidas de democratización, la cuestión de la elección democrática de la Jefatura del Estado tendrá que llegar "más temprano que tarde", pues la monarquía se rige por la "ausencia de controles" en una institución cuya idiosincrasia es situarse por encima de la ley y la democracia. De la figura del emérito ha lanzado que creció en una España en la que se hacía creer que Juan Carlos I era un "hombre ejemplar" y ahora "ni siquiera su familia se siente orgulloso de él". En este punto, Errejón ha subrayado que Felipe VI ha tratado de "separarse de la herencia de su padre" pero su "hito principal" fue el discurso del 3 de octubre de 2017 sobre el 'procés', que supuso el "frontispicio intelectual del 'A por ellos' y que hizo que su figura desde entonces quedara "muy escorada", reivindicada "casi en exclusiva" por la derecha y la extrema derecha. Esa intervención, ha ahondado el portavoz parlamentario de Sumar, dificulta que el monarca pueda ejercer de árbitro institucional por encima de las distintas opciones políticas dado que desde entonces las derechas "le exigen cada vez más". Por tanto, ha augurado que el debate sobre la elección democrática de la Jefatura del Estado se irá abriendo con "normalidad", incluso desde una lógica de cambio generacional, y que desconocer si Felipe VI será el último monarca pero desde luego Sumar trabajará para que así sea como formación republicana. "No ha habido un solo borbón que empiece y acabe su mandato sin tener problemas o sin tener que irse del país. No es un problema de personas, es un problema de una institución a la que va siendo hora de que le llegue la modernidad", ha zanjado.

Compartir nota: Guardar Nuevo