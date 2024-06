Rasheedat Ajibade: "Esta temporada ha sido una locura llena de altibajos"

La futbolista nigeriana Rasheedat Ajibade, delantera del Atlético de Madrid Femenino, ha descrito la recién acabada temporada como "una locura llena de altibajos", aunque subrayando que "lo más importante" ha sido lograr su clasificación para disputar la Champions League 2024/25, puesto que era uno de los "objetivos" de las colchoneras. "Esta temporada ha sido una locura llena de altibajos, aunque lo más importante es que nos hemos clasificado para la Champions League, que era uno de nuestros objetivos más importantes. Quiero seguir peleando por más y, en definitiva, seguir ganando. Tengo la ambición de demostrar que el Atleti tiene la capacidad, la calidad y el talento para ser uno de los mejores equipos del mundo", indicó Ajibade tras ser elegida por su afición como Jugadora Cinco Estrellas de esta temporada. La atacante nigeriana recibió este premio de la empresa cervecera Mahou San Miguel, proveedor oficial del Atlético de Madrid. "Estoy muy feliz y agradecida por tener el privilegio de jugar en este club tan increíble. También quiero agradecerle el gesto a la afición por votarme como la mejor jugadora esta temporada", comentó al respecto. "Ha sido una experiencia increíble y estoy muy emocionada por recibir este premio. También se lo quiero agradecer a Mahou, por formar parte de este gran equipo y, por supuesto, a mis compañeras", añadió Ajibade, que el pasado sábado marcó ante el Villarreal el gol decisivo para meter al Atlético en la Champions Legue del próximo curso. "Me hizo mucha ilusión marcar y clasificarnos para la Champions. Sinceramente, siento que esto no es logro personal, sino colectivo, porque sufrimos mucho como equipo toda la temporada. Fue un trabajo que hicimos juntos, un esfuerzo de todos: del cuerpo técnico, de las jugadoras y de todos aquellos que nos rodean tanto dentro como fuera del campo. Así que, al final, es un trabajo común, incluso de la afición. Todo el mundo nos estaba coreando desde las gradas, así que ha sido un viaje que hemos hecho todos juntos en cada partido", señaló. Asimismo, la estrella rojiblanca recalcó la importancia de recorrer el camino unidos: "La temporada ha sido increíble, pese a todos los sufrimientos por los que hemos pasado. Al final ha valido la pena y merecemos estar donde estamos. Salió todo bien y estoy feliz de haber ayudado al equipo. Lo más importante es que se reconozca la labor colectiva y de la afición. Estoy segura de que nuestros aficionados han pasado por todas las emociones durante los encuentros". "Nuestro objetivo es hacerles felices y, por ello, quiero agradecerles todo el apoyo que nos han dado durante esta campaña. Han estado con nosotros tanto en los momentos buenos como en los malos, así que nos corresponde darles las gracias a ellos también por este curso. Sin duda, volveremos mejores y más fuertes que nunca para la temporada que viene. ¡Y lo haremos todo por la afición!", agregó Ajibade. Además, la delantera reveló su hoja de ruta en verano hasta que empiece la próxima campaña. "Ahora toca volver a casa, descansar y recargar baterías para poder volver con más energía, más pasión y una mentalidad más optimista de cara al curso que viene. En cuanto a lo que a mí respecta, volveré a Nigeria para poder ver a mi familia", admitió. "Tengo pensado descansar en torno a diez días y después me uniré a la selección para disputar los Juegos Olímpicos. Quiero seguir demostrando lo que puedo ofrecer como futbolista y como joven talento para ir desarrollándome día a día. Y, por supuesto, después de esto volveré al Atleti para arrancar la próxima temporada con el objetivo de seguir logrando retos y rompiendo récords. Quiero ser mejor de lo que he sido este año", afirmó la nigeriana. Para finalizar, Ajibade envió un mensaje a la afición colchonera: "Muchas gracias a todos los aficionados del Atleti por todo lo que nos han dado esta temporada. Con el tiempo ves que todo ha merecido la pena, así que muchas gracias por vuestro apoyo. Valoramos mucho vuestra energía y nos vemos la próxima temporada con la intención de haceros sentir más orgullosos y para brindaros más felicidad. Nadie dijo que esto fuera fácil, hay que trabajar mucho, pero nosotras estamos aquí para esto. Vamos a dar lo mejor de nosotras, tal y como os merecéis".

