Previa del Real Oviedo - RCD Espanyol

El Real Oviedo recibe este domingo al RCD Espanyol en el Carlos Tartiere (18.30) en la ida de la final del 'Playoff' de LaLiga Hypermotion, en la penúltima bala para ambos equipos de cara a lograr el ansiado y esperado ascenso, con unos 'azulones' que deben ganar para presionar a unos 'pericos' que, por la clasificación en liga, subirían en caso de empate tras los dos duelos. Llega la hora de la verdad para Oviedo y Espanyol, que están a dos partidos de poder celebrar el regreso a LaLiga EA Sports, a una élite del fútbol español que el Real Oviedo no ha vivido en las 23 últimas temporadas, mientras que el Espanyol descendió la pasada campaña y busca recuperar su sitio en Primera. El Real Oviedo llega a la final tras superar en las semifinales de este Playoff al SD Eibar por un total de 0-2 en la eliminatoria, tras un empate sin goles en el Tartiere y una gran victoria por 0-2 en terreno 'armero' en la vuelta, gracias a los goles de Alexandre Zurawski y de Sebas Moyano en la segunda parte. "Tenemos mucha ilusión. Llevamos mucho tiempo esperando esta oportunidad y eso nos tiene que dar alas. Lo podemos conseguir. Veo que podemos y nos sentimos capaces y vamos a por ello", aseguró el técnico del Real Oviedo, Luis Carrión, en la previa de este duelo de ida en la capital asturiana. En LaLiga Hypermotion, el duelo en el Carlos Tartiere se saldó con un 2-0 a favor del equipo azul, con tanto de Francisco Mascarenhas a la media hora y de Santiago Colombatto en el descuento. Pero la igualdad de esta final está presente, ya que el Espanyol ganó en casa por 2-1, con remontada incluida al gol inicial de Oier Luengo con tantos de Martin Braithwaite, de penalti, y ya en la segunda parte de Leandro Cabrera. Los blanquiazules llegan a esta cita como ligeros favoritos, por el mero hecho de que si tras los duelos de ida y vuelta la final sigue igualada, será el RCD Espanyol quien ascienda por haber quedado cuarto en la tabla tras la liga regular, con el Oviedo siendo sexto. Pero en Cornellà-El Prat no piensan en usar esa arma como primera opción y quieren ascender con triunfo. "Vamos a ir a ganar como hemos hecho en todos los campos. Lo tengo más claro que el agua. No voy a esperar al domingo que viene. Si nos meten atrás será porque es un equipo de mucho nivel. Estoy convencido de que llegamos bien al partido de mañana. Y a nivel motivacional, la fuerza que no te dan las piernas te la tiene que dar la cabeza", aseguró el técnico espanyolista, Manolo González, en la previa. No pudieron ganar al Real Sporting de Gijón en el Stage Front Stadium en el duelo de vuelta de semifinales (0-0), pero hicieron bueno el gol de Javi Puado en la ida (0-1) de El Molinón-Enrique Castro 'Quini'. Un tanto que les metió en esta gran final y, ahora, quieren mejorar para no sufrir tanto ante el eterno rival de los sportinguistas, unos 'carbayones' que ansían más todavía el esperado regreso a Primera. La final del 'Playoff' arranca en el Carlos Tartiere, donde el Real Oviedo logró ser el quinto mejor equipo como local de la temporada en LaLiga Hypermotion, con 12 victorias por 7 empates y apenas 2 derrotas. Eso sí, los 'pericos' son el tercer mejor visitante, con 5 triunfos, 10 empates y 6 derrotas. Pero, pase lo que pase, todo quedará pendiente de lo que se dicte en el Stage Front Stadium el siguiente domingo. FICHA TÉCNICA. --POSIBLES ALINEACIONES. REAL OVIEDO: Leo Román; Viti, Oier Luengo, Dani Calvo, Pomares; Colombatto, Luisme; Sebas Moyano, Jaime Seoane, Borja Sánchez; y Alemao. RCD ESPANYOL: Joan García; Óscar Gil, Fernando Calero, Leandro Cabrera, Pere Milla; Jofre Carreras, José Gragera, Keidi Bare, Nico Melamed; Javi Puado y Martin Braithwaite. --ÁRBITRO: Arcediano Monescillo (C. Castellano-manchego). --ESTADIO: Estadio Carlos Tartiere. --HORA: 18.30/Movistar LaLiga.

