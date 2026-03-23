Alianzas de Paz ganan 3 gobernaciones y emergen nuevos liderazgos en elecciones en Bolivia

La Paz, 22 mar (EFE).- Varios liderazgos emergentes se impusieron este domingo en las elecciones regionales para elegir gobernadores y alcaldes en Bolivia, en un escenario en el que las alianzas respaldadas por el presidente Rodrigo Paz lograron victorias en las gobernaciones de La Paz, Tarija y Beni, pero no alcanzaron resultados favorables en plazas clave como Cochabamba (centro) y Santa Cruz (este).

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, presentó los datos del Sistema de transmisión y publicación de Resultados Preliminares (Sirepre) para la elección de nueve gobernadores y de alcaldes de las diez principales capitales de país.

Entre los candidatos que sorprendieron en estos comicios están Juan Pablo Velasco, en Santa Cruz; Leonardo Loza, en Cochabamba, y Luis Ayllon, en Chuquisaca.

Según la normativa, los aspirantes ganan una gobernación si suman un 50 % del apoyo más un voto o si consiguen al menos un 40 % del respaldo con una diferencia de 10 % sobre el segundo.

En caso de que no se cumplan esas condiciones, los candidatos deberán ir a una segunda vuelta a mediados de abril.

Con relación a los gobernadores, con un 60 % del cómputo, se impone en La Paz, Luis Revilla, de la Alianza Patria Sol con un 21,18 % del apoyo, con una ventaja frente a la segunda fuerza Innovación Humana y se perfila una segunda vuelta.

En la región sureña Tarija, al 94 % del cómputo, el candidato Adrián Oliva, de Unidad por la Patria, consiguió un 35,54 % de apoyo, mientras que la segunda fuerza Cambio Democrático por el Cambio, que postula a María René Soruco, sumó un 28,81 %.

En el departamento amazónico de Beni, al 96 % del conteo, Tito Egüez, candidato de Alianza Patria Unidos sumó 36,81 %, muy por delante del segundo.

En Santa Cruz, al 93 % del cómputo, la sorpresa la dio el exvicepresidenciable y candidato por la alianza Libre, Juan Pablo Velasco, con 28,55 %, seguido muy de cerca por el abogado Otto Ritter con 26,69 %.

El actual gobernador cruceño Luis Fernando Camacho obtuvo un 21,94 %.

En el departamento de Cochabamba, al 92 % del cómputo, Leonardo Loza, exsenador y seguidor leal al expresidente Evo Morales, se puso por delante con un 38,46 %.

En Potosí, el postulante de Alianza Social, René Joaquino, sumó un 42,76 %, porcentaje con el que prácticamente es el gobernador elegido, mientras que en Oruro, lidera Edgar Sánchez, de la fuerza emergente Jacha (35,15 %) y en la región amazónica Pando, Libre Pando, lidera el cómputo con mucha diferencia la candidata Gabriela de Paiva (46,53 %).

En Chuquisaca también es previsible una segunda vuelta entre los candidatos Luis Ayllón, de la Alianza Gente Nueva con 34, 91%, y Franz García, de Alianza Patria Unidos, (33,97 %).

En la ciudad de La Paz, al 56,2 % de las actas computadas, César Dockweiler, de la agrupación Innovación Humana, se impone con el 23,25 % de los votos. El candidato es exaliado del expresidente Morales y exmilitante del Movimiento al Socialismo (MAS).

En la ciudad de Santa Cruz, al 71,28 % del cómputo, el candidato Manuel Saavedra de la alianza VOS gana con el 71,38 % y se distancia del resto de los 13 postulantes con amplia mayoría.

Mientras que en la ciudad de Cochabamba (centro), el actual alcalde y excandidato presidenciable Manfred Reyes Villa, de la alianza APB Súmate, se impuso con el 47,58 %, cuando las actas computadas llegan al 74,18 %.

En la ciudad de El Alto, contigua a La Paz, lleva la delantera el candidato Eliser Roca con el 17,84 % de la alianza Unidos por el Cambio, seguido de cerca por el candidato Gabriel Mamani, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), aliado del vicepresidente Edmand Lara, al 90,12 % del cómputo.

En ciudades capitales como Sucre, Oruro, Potosí, Cobija, Trinidad y Tarija la diferencia entre los dos primeros candidatos es estrecha, por lo que el ente electoral anunció que se debe esperar los resultados oficiales. EFE

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