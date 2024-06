Amelia Bono se deshace en elogios hablando de su exmarido, Manuel Martos

A finales de febrero se confirmaba la triste noticia. Después de haber superado un bache en su relación hace dos años, y tras 15 años de matrimonio convertidos en una de las parejas más sólidas del panorama nacional, Amelia Bono y Manuel Martos rompían definitivamente. Una separación amistosa de mutuo acuerdo en la que no ha habido terceras personas y en la que por el momento parece que no hay reconciliación posible... eso sí, la relación entre ambos es estupenda, así mismo nos lo han confesado ambos cuando les hemos preguntado. Hoy, Amelia ha acudido a la presentación del último proyecto de Mar de Frades: Casa Atlántica, y no ha dudado en aprovechar las cámaras para dedicarle unas bonitas palabras a su exmarido: "muy bien, con Manuel fenomenal. Es maravilloso". Eso sí, le preguntábamos también por su estado sentimental y nos reconocía que no hay nada nuevo en su vida: "El corazón como siempre, contento, feliz en paz y súper bien". De lo más simpática, cuando le preguntábamos por su faceta como influencer, nos desvelaba que "esa palabra es... bueno pues si le gusto a la gente, le hago reír a la gente y le sacas una sonrisa, encima te dicen buenas palabras, para mí siempre es súper positivo, cómo no te va a gustar". Además, Amelia nos ha reconocido que es una afortunada por poder viajar tanto porque "me invitan y siempre me intento llevara a mi familia, cómo pasar el verano, en familia, como siempre, en la playa, el mar que me encanta y con toda la familia, como ya sabéis".

