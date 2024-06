Bolsonaro celebra el avance de la extrema derecha en las europeas y asegura que se trata de la "victoria del pueblo"

El expresidente de Brasil Jair Bolsonaro ha celebrado el avance de la extrema derecha en las elecciones al Parlamento Europeo celebradas este domingo, considerando que se trata de la "victoria del pueblo", si bien las diferentes formaciones no impiden que las fuerzas proeuropeas sumen mayoría suficiente para una hipotética 'gran coalición'. "La victoria del pueblo demuestra que las agendas impuestas por el sistema no están satisfaciendo sus deseos", ha manifestado el líder del Partido Liberal brasileño, agregando que "Europa demuestra que la voluntad popular prevalece sin ciertas injerencias" y que "pronto" este resultado "se repetirá en otras partes del mundo". Bolsonaro ha manifestado que "todo el 'establishment' echa espumarajos de odio y distribuye 'fake news' para que se difundan en las redacciones" de los medios de comunicación, "chillando con la gente a la que tan desesperadamente quieren silenciar", tal y como ha indicado a través de su perfil en la red social X tras conocer los resultados oficiales. Además de Bolsonaro, el presidente argentino, Javier Milei, ha celebrado el "tremendo avance de las nueva derechas": "Llegan grandes noticias desde el Viejo Continente. Las nuevas derechas han arrasado en las elecciones europeas y le han puesto un freno a todos aquellos que empujan la Agenda 2030, una agenda inhumana diseñada por burócratas, para beneficio de burócratas", ha señalado. Por otro lado, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, ha advertido sobre el auge "del fascismo al poder", señalando que mientras que "la extrema derecha gana Europa" el "siglo de las luces se apaga". "Reaccionan contra los pobres para defender la riqueza y el poder", ha expresado antes de añadir que "el faro de la democracia está, ahora, en América Latina". Los primeros resultados oficiales publicados por la Eurocámara dan la victoria al Partido Popular Europeo (PPE) con 184 escaños, seguido de Socialistas y Demócratas (S&D) con 139 y Liberales (Renew), con 80 (que ha perdido 19 asientos). De confirmarse estos datos escrutados, ‘populares’, socialistas y liberales sumarán 403 escaños de los 720 en liza. Los Verdes también han sufrido una importante caída, al quedarse en 52 escaños desde los 71 con que contaban en la legislatura saliente. El repunte de la ultraderecha asegura a las fuerzas radicales y populistas al menos 131 escaños de la suma de los Conservadores y Reformistas (73) e Identidad y Democracia (58), grupos que ahora lideran los Hermanos de Italia de Georgia Meloni y Agrupación Nacional de Marine Le Pen, respectivamente. A esto se suman voces de otros partidos que por ahora figuran como No Inscritos porque fueron expulsados de sus grupos naturales en la pasada legislatura, como son los 10 escaños de Fidesz (partido de Viktor Orbán suspendido del PPE), los 15 de Alternativa para Alemania (expulsado de ID) o los 3 de Se Acabó la Fiesta.

