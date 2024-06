Al menos diez heridos, algunos de ellos menores, en un tiroteo ocurrido durante una fiesta en Madison (EEUU)

Al menos diez personas, algunas de ellas menores de edad, han resultado heridas este domingo tras un tiroteo ocurrido en la ciudad de Madison, en el estado de Wisconsin (Estados Unidos), durante la celebración de una fiesta de inicio de vacaciones de verano. Nueve de las víctimas han recibido heridas de bala y otra ha sufrido cortes tras la rotura de cristales, si bien ninguna de ellas ha recibido heridas graves y al menos una permanece hospitalizada, según ha informado la cadena de televisión NBC News. "Es realmente un milagro que nadie haya muerto. Como comunidad, nuestros corazones están heridos. Estos estudiantes deberían estar celebrando las vacaciones de verano y no recibiendo tratamiento médico", ha declarado el jefe de la Policía de Madison, Shon Barnes, en una rueda de prensa. El ataque ha tenido lugar en un apartamento cercano a la Universidad de Wisconsin-Madison, si bien el centro educativo no ha confirmado que entre los heridos, de entre 14 y 23 años, se encuentre alguno de sus estudiantes. Además, la Policía no ha logrado detener a nadie relacionado con el suceso y ofrecer un motivo del tiroteo.

