La infanta Elena preside la Corrida de la Beneficencia en Las Ventas

Ayer éramos testigos de cómo la infanta Elena mostraba de nuevo su apoyo por la tauromaquia, pasión que ha heredado de su padre, don Juan Carlos, quien ya lo vivió de cerca gracias a su madre, doña Mercedes. Durante la corrida homenaje al bicentenario de la Policía Nacional, vimos cómo mostraba su disconformidad al escuchar que algunas personas del público no respetaban el minuto de silencio en memoria de los agentes caídos en acto de servicio. Esta tarde se celebraba la gran esperada Corrida de la Beneficencia, una jornada de lo más especial para los aficionados al mundo del toro. Como no podía ser de otra manera, la infanta Elena organizaba su agenda para asistir a la corrida en la que disfrutaría del arte de a Castella y Fernando Adrián, además de notar la ausencia de Morante de la Puebla, quien caía del cartel tras su reciente retirada. A su llegada, la infanta Elena era aclamada por las decenas de personas que se colocaban cerca de las vallas para tener la mejor visión posible. Al bajarse del vehículo, los allí presentes aplaudían y exclamaban: "¡Viva la infanta Elena! ¡Viva España! ¡Guapa!". Era recibida por José Luis Martínez-Almeida, Miguel Abellán, Álvarez del Manzano y Pilar González del Valle, Marquesa de la Vega de Anzo, entre otros, a quienes saludaba amablemente antes de posar junto a ellos para la famosa fotografía de familia previa a la corrida. Mostrándose cauta con su intimidad, no desvelaba si le gusta el nuevo tatuaje de Victoria Federica ni si echaba en falta a don Juan Carlos en este día tan especial. Miguel Abellán lamentaba la retirada y ausencia de Morante de la Puebla, a quien tenía ganas de ver sobre la arena: "Una sorpresa para todos, ¿no? Lamentar mucho la ausencia del Maestro hoy en este cartel que estaba anunciado y desearle que se recupere lo antes posible. para poder seguir disfrutando de sus virtudes como torero". Defendía al Rey Felipe VI y su implicación con el mundo taurino tras comentarse que se habría podido distanciar para evitar críticas: "Pues una vez más es un guion, es una fake news, ¿no? El Rey, Su Majestad, hizo presencia en la corrida de la Prensa hace unos días". Otro apasionado del mundo del toro que no podía perderse la jornada era José Ortega Cano, quien llegaba a la Corrida de la Beneficencia con el rostro serio y sin atender a la prensa. El maestro guardaba silencio al preguntarle si está más tranquilo por la investigación en la que se vio implicado su hijo José Fernando y tampoco desvelaba si le desea lo mejor a Ana María Aldón con su boda con Eladio.

