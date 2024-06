Jorge Prado, tercero en el GP de Letonia, vuelve a ceder el liderato a Gajser

Redacción deportes, 9 jun (EFE).- El español Jorge Prado (GasGas), vigente campeón mundial de la categoría reina de motocross (MXGP), concluyó en la tercera plaza en el Gran Premio de Letonia, disputado en el circuito de Kegums, con lo que cedió de nuevo el liderato de la general al esloveno Tim Gajser (Honda).

Prado acusó su rendimiento en la primera manga de este domingo, con algún error incluido que le impidió luchar por las primeras plazas. De hecho, tan solo pudo acabar séptimo, lejos de los puestos de privilegio que encabezó el neerlandés Jeffrey Herlings (KTM) con 14.806 de ventaja sobre Gajser.

El lucense rápidamente fue superado por Herlings y Gajser, y aunque fue prudente sufrió un 'patinazo' en la rampa de un salto que le hizo caer. Aunque se levantó y volvió a la carrera había perdido bastantes posiciones y no tuvo más remedio que luchar por remontar.

Prado volvió a ser el más rápido en la salida en la segunda manga, con la pista bastante más seca, y esta vez no cedió el puesto de privilegio. Pese a que el esloveno, cuádruple campeón mundial de MXGP, le presionó casi constantemente el piloto gallego resistió para ganar con una escasa pero definitiva ventaja de 1.665.

Esta victoria le permitió minimizar las pérdidas y acabar tercero en el Gran Premio, por detrás de Herlings y Gajser, que ahora lidera la general con 454 puntos, por 450 de Prado y 386 del neerlandés.

"Ha sido una pena porque el sábado vi que tenía la velocidad para estar delante. En la primera manga estaba encontrando mi ritmo cuando iba tercero, pero me han hecho 'aquaplaning' las dos ruedas y me he ido al suelo. La segunda ha sido bien distinta, he rodado a mi ritmo, deprisa, concentrado y sin fallos para conseguir una victoria de la que estoy muy contento. Ahora espero recuperar la placa roja bien pronto", explicó el español.

El próximo domingo se disputará la décima prueba del Mundial, el Gran Premio de Italia, que tendrá lugar en Maggiora. EFE

