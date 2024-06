O´Neill: "Lamine y Nico van a ser estrellas mundiales"

Palma, 8 jun (EFE).- Michael O´Neill, seleccionador de Irlanda del Norte, elogió el nivel de los jóvenes extremos de la selección española tras ser goleado en Son Moix (5-1), y aseguró que Lamine Yamal y Nico Williams "van a ser estrellas mundiales".

"Es increíble lo que hace Lamine con esa edad, como Nico Williams. Van a ser estrellas mundiales", aseguró en rueda de prensa en Son Moix.

El seleccionador de Irlanda del Norte reconoció que España está a otro nivel y la ve preparada para hacer un gran papel en la Eurocopa de Alemania.

"No llegamos al nivel de calidad de España, ellos saben ocupar bien las zonas de ataque y tienen calidad al nivel más alto. Nosotros tenemos muchos jugadores que no están acostumbrados a partidos de este nivel pero este resultado no nos afecta, sabemos dónde estamos y lo que nos espera próximamente", opinó.

"España va a la Eurocopa de Alemania sintiendo que puede ganarla y me parece justo viendo su nivel. Está entre las candidatas con jugadores que quizás tengan menos foco que los de otras selecciones favoritas", añadió. EFE

