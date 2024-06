HRW pide la liberación "inmediata" del periodista vietnamita Huy Duc, acusado de "abusar de la democracia"

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha pedido este viernes a las autoridades de Vietnam que liberen "inmediatamente" al periodista Huy Duc, detenido desde el pasado 1 de junio por "abusar de la democracia para atentar contra el Estado", y ha exigido que retiren "todos" los cargos contra él. La organización ha denunciado en un comunicado la detención "injusta" de este bloguero y escritor, que fue arrestado a principios de este mes acusado de "abusar de los derechos a la democracia y la libertad para atentar contra los intereses del Estado", en virtud del artículo 331 del Código Penal, una ley que, según HRW, las autoridades utilizan con frecuencia contra los críticos del Gobierno. "Al detener injustamente a Huy Duc, las autoridades vietnamitas se ensañan con uno de los periodistas más valientes e influyentes del país", ha señalado la directora asociada para Asia de Human Rights Watch, Patricia Gossman. La organización ha pedido además a los donantes internacionales y socios comerciales del país asiático que denuncien esta detención "como un flagrante ataque a la libertad de expresión" y que insten a su liberación inmediata. Según apunta HRW, el periodista se encuentra privado de contacto con su abogado y con su familia desde su detención, un hecho que la Policía de Hanoi no notificó a sus allegados hasta pasados siete días, "suponiendo su desaparición forzada y suscitando preocupación por su seguridad". La ONG ha denunciado que las autoridades vietnamitas llevan meses llevando a cabo una campaña de represión contra "todos los (...) que han criticado al Gobierno o pedido reformas" y han alertado de que el Gobierno "se aleja cada vez más de la democracia y el Estado de derecho". "Castigar a Huy Duc por denunciar el mal uso del poder estatal y la corrupción debería suscitar la preocupación de quienes esperan reformas económicas y políticas en Vietnam en un futuro próximo", ha manifestado Gossman. Poco antes de su detención, el bloguero advertía en su cuenta de Facebook --donde tiene más de 350.000 seguidores-- de los "innumerables peligros" que entraña la concentración de poder en el Ministerio de Seguridad Pública, "notoriamente represivo", que To Lam, el nuevo presidente de Vietnam, dirigió en el pasado. Recientemente, el periodista de 62 años fue detenido después de que en la citada red social criticase la campaña anticorrupción dirigida por la cúpula del Partido Comunista que el pasado mayo acabó con Vo Van Thuong, quien se vio obligado a renunciar a su cargo, y el nombramiento de To Lam como nuevo presidente.

