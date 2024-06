El acusado de agredir a la primera ministra danesa permanecerá bajo prisión preventiva hasta el 20 de junio

El hombre acusado de agredir esta pasada noche a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, permanecerá hasta el 20 de junio bajo prisión preventiva por decisión de la audiencia celebrada este sábado en un tribunal del municipio danés de Frederiksberg. El acusado, de 39 años, se encontraba en estado de embriaguez y, posiblemente, bajo los efectos de las drogas cuando propinó un puñetazo a la primera ministra en la parte superior del brazo derecho. Frederiksen también recibió un empujón aunque no se cayó al suelo. Según el último parte médico, se encuentra bien aunque padece un ligero traumatismo cervical y ha estado algún tiempo "alterada" por el incidente. El magistrado ha considerado que el individuo tenía que conocer a la primera ministra y también ve como "probado" que efectuó la agresión. El acusado, no obstante, se ha declarado inocente, según el recuento del diario danés 'Jyllands Posten'. El acusado, que aparecía "como aletargado" durante el procedimiento, además "ni habla ni entiende danés", de acuerdo con los informes de la Fiscalía recogidos por el diario 'Ekstra Bladet'. Otro recuento de la audiencia, recogido por el diario 'Politiken', apunta que el acusado "no guarda mucha relación con Dinamarca" aunque tiene un número de la seguridad social danesa, lo que indica que ha trabajado en el país. Dada esta situación y tras entender que existe riesgo de fuga, el juez ha decidido situarle en prisión preventiva.

Compartir nota: Guardar Nuevo