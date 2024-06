Verstappen: Aún no sabemos cuál es el problema, lo están investigando

Redacción deportes, 7 jun (EFE).- El triple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del certamen, que este viernes marcó el decimoctavo tiempo en los entrenamientos libres para el Gran Premio de Canadá, el noveno del Mundial de Fórmula Uno -en los que apenas rodó, con problemas en su RB20-, declaró en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal que "aún no" saben "cuál es el problema" y que "lo están investigando".

"Desafortunadamente, el primer libre estuvo muy afectado por el tiempo y tampoco pudimos dar muchas vueltas (cuatro, en total) en el segundo", manifestó tras los entrenamientos 'Mad Max', de 26 años, con 59 victorias en la F1: dos de ellas en Canadá -los dos años pasados-.

"Sospechaban que había un problema eléctrico, por lo que el equipo me indicó que entrase en boxes. Están investigando en el garaje cuál puede ser el problema; y estoy convencido de que llegaremos al fondo del asunto", explicó el astro neerlandés este viernes en Montreal.

"No es ideal, ya que me hubiera gustado pilotar un par de vueltas más; y no fue cómo me hubiese gustado acabar la sesión. Pero ahora tenemos que entender mejor qué ha sucedido; y que consecuencias puede tener para el resto del fin de semana", comentó Verstappen después de la jornada de entrenamientos libres para el Gran Premio de Canadá. EFE

arh