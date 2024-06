La Policía israelí detuvo a un periodista palestino que fue agredido durante la Marcha de la Bandera

La Policía de Israel detuvo en la víspera a Saif Kwasmi, un periodista palestino que fue atacado durante la Marcha de la Bandera en la Ciudad Vieja de Jerusalén por un grupo de jóvenes radicales mientras realizaba una cobertura fotográfica por el Día de Jerusalén. Según ha revelado el diario israelí 'Haaretz', la Policía israelí detuvo al periodista después de recibir una denuncia por parte de un conocido activista derechista sobre su pertenencia al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Los agentes confiscaron su equipo y señalaron que el periodista, que estuvo detenido durante alrededor de una hora, no llevaba acreditación válida para ejercer su profesión en Israel. La Policía ha informado además, según el citado medio, que "no hay conexión entre el incidente en el que fue atacado y su posterior detención". La Policía de Israel arrestó en la víspera a 18 personas en el marco de los disturbios que estallaron por la Marcha de la Bandera, que recorre el barrio musulmán de la Ciudad Vieja y en la que se suelen registrar cánticos en contra de la población árabe. La marcha es organizada por organizaciones ultraderechistas y religiosas para conmemorar la "unificación" de Jerusalén y la toma de la Ciudad Vieja, incluida la Explanada de las Mezquitas --conocida por los judíos como Monte del Templo-- durante la Guerra de los Seis Días en 1967, un hecho no reconocido internacionalmente.

