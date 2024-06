EE.UU. da paso para acelerar tecnología de energía de fusión

(Bloomberg) -- La administración Biden redobló sus esfuerzos para apoyar la investigación sobre la energía de fusión, afirmando que se necesita más financiamiento para cumplir su audaz visión de aprovechar la energía de las estrellas.

En el marco de un evento celebrado el jueves en Washington, el Departamento de Energía de Estados Unidos anunció que destinaría US$180 millones para apoyar la investigación de la fusión. Esto se combina con planes para desarrollar un consorcio público-privado que impulse los esfuerzos federales, aprovechando la financiación de los gobiernos estatales y locales, filántropos e industria privada, según un comunicado.

El presidente Joe Biden aspira a desarrollar sistemas comerciales de fusión en una década. Pero recrear el proceso que da energía a las estrellas es un desafío enorme y el progreso ha sido lento. Los nuevos esfuerzos se producen cuando el Departamento de Energía reconoce que el ritmo actual de avances no va camino de cumplir el plazo fijado por Biden.

Las centrales nucleares comerciales se basan en la fisión, es decir, la división de átomos grandes en un proceso que genera energía. La fusión es lo contrario, fusiona átomos pequeños para liberar energía. En 2022, científicos del Laboratorio Nacional Lawrence Livermore lograron desencadenar una reacción de fusión que produjo más energía de la necesaria, un avance largamente buscado.

“La visión es muy simple”, dijo en el evento del jueves Mickey Wade, director asociado del laboratorio de energía de fusión y fisión en el Laboratorio Nacional Oak Ridge. “Tenemos que llevar una idea a la implementación. Hasta ahora, este ha sido solo un programa sobre ideas”.

Desde el avance de 2022, Lawrence Livermore ha repetido con éxito el proceso cuatro veces, dijo en el evento Tammy Ma, física de plasma del laboratorio. Ese progreso, dijo, valida los esfuerzos para desarrollar una industria comercial de fusión.

