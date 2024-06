De la Fuente: "Lo tenía muy claro"

Palma, 7 jun (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, reconoció este viernes que tenía "muy claro" el grupo de los 26 elegidos para la disputa de la Eurocopa de Alemania y los tres descartes que tenía que realizar, Marcos Llorente, Pau Cubarsí y Aleix García, a los que agradeció su profesionalidad en los siete días de concentración.

"Tenía la idea antes de venir, la estructura de la convocatoria de 26 por posiciones, alternativas y escenarios diferentes. Siempre estás abierto a hacer un cambio de decisión por una sensación que no se ha producido porque lo tenía muy claro", reconoció en rueda de prensa en Son Moix.

"Los tres lo han tomado con total normalidad. Tenemos la fortuna de tener un grupo muy unido y cohesionado; somos una familia. Se lo he transmitido con normalidad. No es fácil porque son muy queridos y podían haber estado perfectamente con nosotros pero lo han entendido bien. Nos han deseado lo mejor", aseguró.

Descartó De la Fuente que la ausencia en la lista final de Cubarsí fuese para que dispute los Juegos Olímpicos de París y no hubiese queja del Barcelona si iba a los dos torneos. "No sé que va a pasar en los Juegos, la prioridad es la absoluta. He tomado decisión y lo de después está en manos de Santi Denia".

Y la decisión de llevar a Alemania a Ayoze Pérez explicó el seleccionador que no se debe a su gran partido ante Andorra. "Es un grandísimo futbolista, se lo ha ganado con un año fantástico. Trabaja fenomenal en los entrenamientos, con un nivel que no había tenido fortuna de ver hasta ahora. Puede aportar talento, clase, gol y diferentes alternativas tácticas como delantero o mediapunta. Viene con muchas ganas y es su momento".

De los descartes, De la Fuente reconoció que Cubarsí "tiene un provenir excepcional" pero valoró el "nivel contrastado", para él "superior" de centrales como Laporte, Le Normand, Nacho y Vivian. Y reconoció que Marcos Llorente "es muy polivalente, versátil y daba muchas posibilidades tácticas" pero sintió que tenía "todas las posiciones cubiertas con jugadores de diferente perfil".

"Todos podían haber ido a la Eurocopa pero hay que elegir. Mi sentir es que he sido injusto pero también justo con los que están. No me ha influido nada, ya tenía una idea preestablecida y el estado de la gente refrendó lo que había pensado desde hace tiempo", sentenció. EFE

