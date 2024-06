Robert Gavin Bonnar, pareja de Telma Ortiz, desvela su 'línea roja' relacionada con la Reina Letizia

El abogado irlandés Robert Gavin Bonnar, que en los últimos años ha protagonizado titulares por la sólida relación que mantiene con Telma Ortiz desde 2018, ha presentado en Madrid su último y ambicioso proyecto, el libro 'Cuarto poder'. Como no podía ser de otra forma, la hermana de la Reina no quiso faltar en un día tan especial para su pareja, con la que tiene una hija en común, Erin, que este verano cumplirá 3 años- No asistieron sin embargo -más que por eclipsar a su cuñado, porque sus compromisos institucionales se lo impidieron- los Reyes; mientras Don Felipe presidía en ese momento a pocos kilómetros de allí la tradicional Corrida de la Prensa en la plaza de toros de Las Ventas, Doña Letizia se encuentra en Guatemala de Viaje de Cooperación y no será hasta esta madrugada cuando coja el vuelo de regreso a España. Sin embargo, inevitable preguntar a Robert Gavin si los Reyes le apoyan en este nuevo proyecto y si han podido leer ya 'El cuarto poder', en el que hace un crítico análisis del momento que atraviesa la sociedad a nivel mundial. Cercano, amable y en un perfecto español con marcado acento irlandés, la pareja de Telma ha esquivado con educación y humor -algo común a Irlanda, como ha revelado- las preguntas sobre Don Felipe y Doña Letizia, reconciendo que hablar de la Familia Real es una "línea roja" que no está dispuesto a cruzar. - CHANCE: Enhorabuena, cuando se enseña un proyecto nuevo hay que disfrutar. - ROBERT GAVIN: Sí, sí, como una noche así y hablar del libro, hablar con gente que lo ha leído, con gente que tiene ganas, todo es un sueño. - CH: Qué vamos a encontrar en 'El Cuarto Poder'. - ROBERT GAVIN: Aparte de dinero, poder y un gran cambio que estamos viviendo en el mundo, la división entre el mundo occidental a un lado y los países que hay diez en este momento y van creciendo, tienen consecuencias interesantes para nosotros. - CH: Como has vivido la elaboración de este libro. - ROBERT GAVIN: He visto cosas cuando estuve de viaje que me interesaban, que no sabía, te hace pensar en que el mundo no está fijo, está cambiando siempre y mezclara ideas, imaginación con hechos como un tipo de ficción, pensaba que interesante y empecé a escribir, en poco tiempo tenía el libro hecho. - CH: No hemos tocado el tema de la portada, por qué el lazo rojo. Cuéntanos un poco - ROBERT GAVIN: Es muy significativo, muy importante, la portada del libro y no voy a contarte el secreto, hay que comprarlo, pero sí, es clave de lo que pasa dentro. - CH: Lo que sí que va a suceder es que va a continuar. - ROBERT GAVIN: Siempre cuando empiezas con un proyecto así con personajes jóvenes, que van investigando cómo es este mundo, sí, planteas seguir si me deja el público, los editores, tengo ideas de la historia, la estructura, tengo la novela en cuenta, a ver… - CH: El libro también estará en inglés. - ROBERT GAVIN: Lo he escrito en inglés, qué barbaridad si lo hubiera escrito en español tenía ayuda de la editorial para interpretarlo. - CH: Un libro como este requiere mucha concentración, te ha apoyado Telma, ha estado a tu lado. - ROBERT GAVIN: He escrito de viaje muchas veces cuando tenía tiempo como en aeropuertos trenes, hoteles y cuando llega el momento de escribir es mejor estar solo, hay que enfocar mucho. - CH: Pero sí te has sentido apoyado por ella. - ROBERT GAVIN: Pues lo ha leído y le ha gustado mucho. - CH: Ha habido miradas cómplices durante la presentación. - ROBERT GAVIN: Es normal, está en primera fila apoyándome - CH: Ya no solo Telma, también tu entorno, tu familia, tu gente querida ha sido importante. - ROBERT GAVIN: Esto es una línea roja y no la cruzo, no hablo de la familia política por motivos obvios. - CH: Lo han leído. - ROBERT GAVIN: no digo nada, si digo algo, he dicho algo, mejor no digo nada, puedes utilizar la imaginación. - CH: A quién dedicas esta obra - ROBERT GAVIN: Lo he comentado en la sala, creo que nosotros como ciudadanos somos mejor informados para mí, pero sobre todo para ustedes, vamos aprendiendo cosas que a veces cuando levantamos las alfombras vemos mejor cosas escondidas con razón, es mejor que nosotros sabemos la realidad. - CH: Para finalizar, le harás llegar este libro a Doña Letizia que lee mucho. - ROBERT GAVIN: Esta es una línea roja y yo no cruzo esto. - CH: Pero va mucho a la feria del libro. - ROBERT GAVIN: Aprecio como intentáis, pero esta es una línea roja y no. - CH: Se lo preguntaremos. Chapó por tu educación y sentido del humor que hay que tenerlo siempre. - ROBERT GAVIN: Es lo que necesitamos para sobrevivir y los irlandeses lo tenemos.

