Blanca Romero, feliz por la buena relación de su hija con María Cerqueira

Hace unos días, Lucía Rivera se convertía en noticia por un dardazo que le enviaba a Eva González al asegurar que la pareja de su padre y la hija de estas "son dos mujeres que menos mal que llegaron a mi vida, son dos mujeres tan maravillosas". Unas palabras que han tenido bastante repercusión porque de todos es sabido que nunca tuvo esa complicidad con la presentadora de televisión. Esta semana hemos podido hablar con Blanca Romero y nos hablaba de la relación de su hija con Cayetano Rivera: "Bueno, es lo que tiene que ser entre padre e hija" y, sin pelos en la lengua, confirmaba el buen vínculo que tiene la joven con María Cerqueira: "Me alegro mucho, como tiene que ser, claro que sí". Sin querer entrar en detalles, la actriz nos aseguraba que "lo importante es que estén todos felices, todos, hay niños maravillosos de por medio, que se críen sanos y fuertes, aquí estamos dos días y hay que ser feliz". Cuando le preguntábamos por Eva González, Blanca aprovechaba y tiraba balones fuera por la nueva vida de la presentadora: "Muy bien también me parece, un beso a Eva". Llena de orgullo, la modelo nos definía a su hija Lucía como "una niña muy sensible, distinta, tiene como un sello muy único, no sé, yo la veo como rollo Ameli o ese tipo de personajes, delgadina, no sé, la veo una niña distinta. Muy curranta, sí, le encanta su trabajo, le encanta trabajar, sí". Por último, nos comentaba que trabajan muy bien juntas: "Hemos currado un montón lucía y yo juntas, es súper natural y súper orgánico, curramos muy bien, trabajamos muy bien juntas, nos entendemos sin falta de decirnos nada, a la perfección y nos respetamos el espacio una de la otra que vamos fluyendo muy bien".

Compartir nota: Guardar Nuevo