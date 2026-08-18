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Francia expulsará a dos diplomáticos iraníes en respuesta a agresión a franceses en julio

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París, 18 ago (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, anunció este martes que expulsará "en los próximos días" a dos diplomáticos iraníes como respuesta a la agresión a dos representantes franceses en Irán denunciada en julio por París y negada por Teherán.

"Dos diplomáticos franceses fueron agredidos escandalosa y deliberadamente el pasado 19 de julio. Había anunciado que este acto intolerable tendría consecuencias. Ya está hecho. Dos diplomáticos iraníes en Francia serán expulsados en los próximos días", aseguró Barrot, en un mensaje en X.

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Paralelamente, el Ministerio de Exteriores francés emitió un comunicado en el que afirma que "la decisión ya ha sido notificada al embajador de la República Islámica de Irán, quien ha sido convocado hoy al Quai d’Orsay" (sede del ministerio de Exteriores de Francia). EFE

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