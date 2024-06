Sara Sálamo e Isco Alarcón anuncian que se han casado en secreto y comparten las fotos de su boda

Sara Sálamo e Isco Alarcón anunciaban en noviembre de 2023 su compromiso matrimonial tras siete años de amor y dos hijos en común. Lo hacían con una divertida publicación en redes sociales en la que, presumiendo de anillo de compromiso, la actriz compartía con sus seguidores el importante paso que estaban a punto de dar: "Hoy regresamos del viaje donde uno de nuestros hijos aprendió a escribir “papá y mamá” durante una cena en familia… Donde reímos, nos besamos y nos abrazamos mucho los cinco. Y dónde nos prometimos no solo querernos #deaquiaMarte: PARA TODA LA VIDA. ¡Nos casaaaaaamos!" revelaba, sin dar detalles de cuándo se produciría su 'sí quiero'. Una boda que, fieles a su discreción, han celebrado en secreto y sin previo aviso, buscando sin duda vivir este momento tan especial al margen del foco mediático. Y lo han conseguido, ya que nada hemos sabido de su enlace sorpresa hasta que ellos mismos han contado que ya son marido y mujer a través de sus respectivos perfiles de Instagram, donde han publicado varias imágenes del gran día. Y es que aunque no han revelado ni la fecha exacta de su 'sí quiero' ni los invitados a la celebración, Sara sí ha querido que todos viésemos su look nupcial, protagonizado por dos espectaculares diseños creados especialmente para ella por Rosa Clará. "Siete años, tres niños, cuatro perros… ¡Y desde hace unos días, nos dijimos de nuevo en el altar: que nos amamos #deAquiAMarte! Seguimos viviendo en una burbuja por haber vivido un día especial rodeados de personas tan increíbles e importantes para nosotros", han escrito en redes sociales, acompañando la gran noticia de un carrusel de imágenes de ambos radiantes y enamoradísimos tras convertirse en marido y mujer. Sara, guapísima, brilló con luz propia en la ceremonia civil con un vestido de corte clásico de la famosa firma de novias. Un diseño blanco con escote redondo con tirantes finos, cuerpo ajustado con costuras marcadas en la zona del abdomen y falda voluminosa con cola, que combinó con un velo de tul prendido sobre su melena semirecogida con ondas, y un sencillo ramo de tulipanes blancos. Un look nupcial de diez que la actriz cambió por uno más moderno y cómodo durante la celebración. También de Rosa Clará, se trata de un diseño plisado de gasa con cuerpo drapeado, escote palabra de honor con forma de corazón, detalle cut out debajo del pecho y capa saliendo dl cuello.. Una boda sorpresa con la que Sara e Isco ponen el broche de oro a su historia de amor, que comenzó en 2017. En verano de 2019 nacía su primer hijo en común, Theo -el futbolista tiene un niño de 10 años, Isco Jr, fruto de su relación con Victoria Calderón- y en diciembre de 2020 daban la bienvenida al benjamín de la familia, Piero. Y aunque siempre han asegurado que no creían necesaria una boda para completar su felicidad, hace unos meses decidían formalizar su unión con un 'sí quiero' que han conseguido mantener en secreto.

Compartir nota: Guardar Nuevo