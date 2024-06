México confía en alcanzar un acuerdo con EEUU para deportar a los migrantes directamente a sus países

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha manifestado este miércoles su intención de alcanzar un acuerdo con la Administración de Estados Unidos para que los migrantes deportados de territorio estadounidense sean enviados directamente a sus países de origen, sin pasar por México. "Estamos esperando llegar a un acuerdo para, si ellos toman la decisión de deportar, lo hagan directo. Estamos ayudando para que se llegue a ese acuerdo", ha manifestado el mandatario mexicano durante su habitual rueda de prensa matutina, según informaciones recogidas por el diario 'La Jornada'. López Obrador ha señalado que México "no tiene problema" en acoger y tratar "muy bien" a "todos" los migrantes, pero ha trasladado sus dudas sobre la necesidad de llegar a cabo estas deportaciones de forma triangular desde Estados Unidos a través de México. Estas declaraciones de López Obrador se producen apenas un día después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciara una serie de nuevas medidas para impedir que los migrantes que cruzan su frontera sur de manera ilegal puedan recibir asilo, facilitando así las expulsiones de quienes no estén amparados legalmente a quedarse en territorio estadounidense. Las medidas no serán permanentes y se suspenderán cuando el número de migrantes que cruzan la frontera sea lo suficientemente bajo como para que el sistema estadounidense pueda gestionarlo de forma segura y eficaz. Además se incluyen excepciones humanitarias, como menores no acompañados, víctimas de trata o personas enfermas. Biden y López Obrador mantuvieron ya en la víspera una conversación telefónica en la que abordaron varias cuestiones desde las recientes elecciones en México hasta la "asociación sólida y constructiva" entre ambas naciones para mejorar la cooperación en materia económica, migratoria y de seguridad. Ahora, López Obrador ha detallado que durante la conversación hablaron "mucho" de Guatemala, un punto caliente de la migración regional, así como del "apoyo" a Centroamérica, el Caribe y Latinoamérica para atender a las causas de la migración.

