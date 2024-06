Victoria Federica juega al escondite con la prensa en el 10º aniversario de la abdicación de su abuelo

El 2 de junio de 2014 el Rey Juan Carlos anunciaba su abdicación del trono en favor de su hijo, el entonces Príncipe Felipe. Una decisión que sorprendía a todo el país y de la que este domingo se han cumplido diez años; una década en la que la vida del Emérito ha cambiado radicalmente. Instalado en Abu Dabi desde 2020, poco a poco normaliza sus visitas a España y cada vez es más habitual verle disfrutando de su refugio en nuestro país, la localidad pontevedresa de Sanxenxo. Un aniversario redondo de su 'retirada' que el monarca ha celebrado en Londres con su nieto Froilán, donde este sábado vio ganar la 15º Champions League al Real Madrid en el estadio e Wembley. Mientras tanto, Victoria Federica ha demostrado una vez más su amor por los toros y su apoyo incondicional a Roca Rey asistiendo a la corrida del diestro peruano en Aranjuez. Relajada, divertida y cómplice con un amigo con el que no dejó de compartir confidencias y por el que se dejó 'masajear' sin perder detalle de la faena, la hija de la infanta Elena volvió a presumir de su estilo inconfundible con un look informal y a la última. Vaqueros grises oversize, top de tirantes con paneles tridimensionales en color beige -que nos ha recordado al de Adolfo Domínguez que lució su tía la Reina Letizia hace unos días-, zapatillas deportivas edición limitada y un exclusivo bolso de Dior que se suma a su colección de complementos de lujo. Con sus imágenes algo afectada abandonando un restaurante de la capital mientras Cayetana Rivera se enfrentaba a la prensa para protegerla todavía recientes, Victoria ha intentado que no la grabásemos jugando al escondite con las cámaras. Sin conseguirlo, claro está, porque aunque se ha ocultado tras la figura de un acompañante de seguridad y de unos amigos, no ha podido pasar desapercibida. Muy seria, la influencer ha evitado hacer ninguna valoración del décimo aniversario de la abdicación de su abuelo y no ha revelado cómo se encuentra Don Juan Carlos ni cuándo se reencontrará con él. En el punto de mira por los rumores que apuntan a que podría dar el salto al mundo de la interpretación, Victoria también ha dado la callada por respuesta a si se está planteando ser actriz y debutar en una serie que comenzará a rodarse próximamente.

