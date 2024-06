Imanol Arias y Ana Duato, tranquilos, sonrientes y triunfantes en el arrance del juicio de Nummaria

Llegó el día. Este martes 4 de junio arranca en la Audiencia Nacional el juicio por el Caso Nummaria por el que Imanol Arias y Ana Duato se enfrentan, respectivamente, a 27 y 32 años de prisión por un presunto fraude de 2,7 millones de euros -en el caso del protagonista de 'Cuéntame'- y de 1,9 millones -en el de su compañera y amiga- a Hacienda a través del despacho de abogados Nummaria. La Fiscalía Anticorrupción acusa al actor de defraudar el IRPF de 2009 a 2015 -un total de 6 delitos fiscales- una cuantía que sumaría un total de 2,7 millones, de los que en 2020 ya había devuelto 2,3. En cuanto a la artista, las cantidades defraudadas entre 2010 y 2017 -por tanto, 7 delitos fiscales- alcanzarían 1,9 millones, de los que había devuelto a Hacienda 838.000 euros en 2020. Entre los 31 acusados en el juicio, además del responsable de Nummaria, el abogado Fernando Peña, para el que se solicitan 298 años de cárcel, también está el marido de Ana Duato, el productor Miguel Ángel Bernardeau, que se enfrenta a una posible condena de 18 años de prisión. Las posturas de Imanol Arias y la inolvidable Merche de 'Cuéntame' son muy diferentes. El artista ha llegado a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía aceptando su culpabilidad en el delito de fraude fiscal y buscando así una pena más leve. Ana Duato, por su parte, sigue defendiendo su inocencia de las acusaciones y, tras rechazar ningún pacto con el Ministerio Fiscal, luchará por su absolución en el proceso penal que previsiblemente se alargará hasta el próximo mes de septiembre. Sin embargo, si algo tienen en común los intérpretes es que ambos afrontan tranquilos y confiados el arranque del juicio y así, sonrientes y relajados, se han dejado ver al abandonar sus respectivos domicilios y a su llegada a la Audiencia Nacional para sentarse en el banquillo de los acusados. "Muy buenos días, muchísimas gracias. Estoy muy tranquilo señora, muy tranquilo" ha confesado Imanol, asegurando con un "¡no qué va!" que no son momentos duros a pesar de que se podría enfrentar a una pena de 27 años de prisión. "Qué difícil trabajo el tuyo, yo lo entiendo pero no te puedo decir nada" ha añadido, evitando hacer declaraciones sobre su pacto de conformidad con la Fiscalía y sus sensaciones de cara al juicio. Más nerviosa veíamos a Ana Duato abandonando su residencia con su marido Miguel Ángel Bernardeau para dirigirse a la Audiencia Nacional. Muy seria y exclamando un "es que no, no, no..." la actriz se subía rápidamente a su coche y abandonaba el lugar dando un acelerón sin revelar cómo afronta este duro trance. Recompuesta, haciendo gestos triunfantes y saludando sonriente llegaba minutos después con el productor al juicio, dejando en el aire si finalmente luchará por demostrar su inocencia o llegará a un pacto con la Fiscalía como ha hecho Imanol.

