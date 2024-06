Carmen Borrego, escapada en pareja a Málaga tras los rumores de venta del piso que heredaron de su madre

Después de protagonizar un drama familiar con el anuncio inesperado de la separación de José María Almoguera y Paola Olmedo, no era de extrañar que Carmen Borrego quisiera disfrutar de unos días de descanso lejos de la capital. Unas merecidas vacaciones que se ha tomado días después de la confirmación del final de uno de los programas en los que colabora y su principal fuente de ingresos, 'Así es la vida', que se acabará este verano con la renovación de las tardes de Mediaset y el inicio del nuevo programa de Jorge Javier Vázquez. El destino elegido por la exsuperviviente para recargar pilas en compañía de su marido José Carlos Bernal, Málaga, a donde el mediático clan de escapa siempre que tiene unos días libres. Allí está su refugio particular, el piso de 170 metros cuadrados frente al mar que Carmen y Terelu Campos heredaron de su madre, María Teresa Campos, tras su fallecimiento en septiembre de 2023. Y aunque se ha rumoreado que las hermanas estarían planteándose la posibilidad de vender dicha propiedad -cuyo valor de mercado rondaría los 900.000 euros-, tal y como asegura la revista 'Semana' deshacerse de la propiedad que les dejó la icónica presentadora no es algo que se le haya pasado por la cabeza a ninguna de las dos. Un asunto sobre el que Carmen no se ha pronunciado, aunque su sonrisa al pasear por las calles de Málaga abrazada a su marido refleja lo feliz que es siempre que regresa a su paraíso de Málaga. Presumiendo del bronceado que cogió en Honduras durante su breve paso por 'Supervivientes' y que todavía no ha perdido dos meses después -al igual que tampoco ha recuperado los 7 kilos que bajó durante el reality- la colaboradora lució un look de lo más veraniego y cómodo. Shorts vaqueros, camisa amarillo chillón, cinturón con hebilla con forma de maxiflor y alpargatas de cuña, además de sus gafas de ver modo diadema en la cabeza mientras llevaba las de sol puestas.

