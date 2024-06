Vinícius Júnior, elegido el mejor jugador de la temporada de la Liga de Campeones 2023-2024

El delantero del Real Madrid Vinícius Júnior ha sido elegido como el 'Jugador de la Temporada' de la Liga de Campeones 2023-2024, gracias a sus seis goles y cinco asistencias en esta edición, mientras que sus compañeros Jude Bellingham y Federico Valverde recibieron el galardón como 'Mejor Joven', y 'Mejor Gol', respectivamente. El brasileño, campeón del título con el Real Madrid por segunda vez en su carrera, realizó una gran temporada en la máxima competición continental con seis goles y cinco asistencias en diez partidos, que le han valido el premio de 'MVP' de la temporada. Por su parte, el inglés Jude Bellingham fue elegido como el mejor futbolista joven gracias tras una temporada en la Champions donde firmó cuatro goles, todos ellos en la fase de grupos, y cinco asistencias en once encuentros, destacando además en la precisión en el pase, con un 90,5% de pases acertados. Otro de sus compañeros, el uruguayo Federico Valverde recibió el premio al mejor gol de la temporada en esta edición de la Liga de Campeones, gracias a la volea que significó el 3-3 con el que el Real Madrid empató la ida de cuartos de final ante el Manchester City. El segundo mejor fue el del jugador brasileño del FC Barcelona Raphinha en la misma ronda ante el PSG, mientras que el tercero lo anotó Niclas Füllkrug, del Borussia Dortmund, en la vuelta de cuartos ante el Atlético de Madrid. En el 'Top 10' también aparecen otros goles con protagonistas de equipos españoles, como el del madridista Rodrygo Goes ante el Nápoles en la fase de grupos, o de Jude Bellingham ante el mismo rival también. EL REAL MADRID Y EL BORUSSIA SE REPARTEN EL MEJOR ONCE También la UEFA anunció este lunes el mejor once de la temporada, con presencia de cuatro jugadores del Real Madrid y del Borussia Dortmund, además de un futbolista del Manchester City, del Bayern Múnich y del PSG. El mejor once está compuesto por Gregor Kobel (Borussia Dortmund) en la portería, mientras que los madridistas Dani Carvajal y Antonio Rüdiger, junto a Mats Hummels e Ian Maatsen, del Borussia Dortmund, forman la defensa. El centro del campo está constituido por Jude Bellingham del conjunto blanco, acompañado por Vitinha (PSG) y Marcel Sabitzer, también del Borussia Dortmund. Phil Foden (Manchester City), Harry Kane (Bayern de Múnich) y Vinícius Júnior (Real Madrid), completan el mejor equipo de la temporada, en la que solo hay un jugador español, Dani Carvajal, recogiendo el testigo de Rodri Hernández, del Manchester City, que estuvo presente la campaña pasada.

