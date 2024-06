Sánchez cree que Feijóo tuvo un "arranque de sinceridad" y quiere una moción de censura "con Abascal y Puigdemont"

El presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha afirmado este lunes que el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, tuvo un "arranque de sinceridad" y considera que quiere llevar a cabo una moción de censura contra él apoyada por el líder de Vox, Santiago Abascal y el de Junts, Carles Puigdemont. "Hoy lo ha dicho claramente, que su propuesta es una moción de censura con Abascal y con Puigdemont. Están absolutamente desesperados", ha espetado Sánchez en Gijón, durante su intervención en un acto de campaña de las elecciones europeas de este domingo 9 de junio. De este modo Sánchez hacía referencia a unas declaraciones realizadas por Feijóo este mismo lunes tras ser interrogado sobre una hipotética moción al presidente del Gobierno. El líder nacional del PP afirmó que presentarla en este momento es hablar de "política ficción" pero no descartó recurrir a esa herramienta en el futuro si se da "el contexto adecuado", según expresó. Sánchez ha señalado que tiene una propuesta mejor, "votar al Partido Socialista para ganar a la derecha y a la ultraderecha" en las elecciones del domingo y ha pedido "que nadie se quede en casa", en un mitin en el que también han intervenido el eurodiputado y candidato Jonás Fernández y el presidente asturiano, Adrián Barbón. EN JUEGO, LA REINDUSTRIALIZACIÓN Y LA PAZ Por tanto ha pedido acudir a las urnas "en masa", especialmente a los jóvenes y a las mujeres y ha advertido que está en juego asuntos capitales como "el compromiso climático" o "la reindustrialización en verde de regiones como Asturias". "Nos estamos jugando también el que tengamos un mundo en paz, con gobiernos que luchan y son coherentes con el orden multilateral basado en reglas en Ucrania y también en Palestina" como a su juicio hace el suyo, ha remarcado. A las mujeres, les ha pedido que vuelvan a ser "la avanzadilla" de la defensa de la democracia, de los derechos y las libertades que defienden los socialistas, ha afirmado. Sánchez ha insistido en su llamamiento a la movilización al señalar que de estas elecciones al Parlamento europeo dependen cuestiones que afectan a los ciudadanos a pesar de que pueda parecer que Bruselas está muy lejos o que las decisiones que allí se toman no son importantes. Así, ha señalado que en los últimos años y sobre todo después de la respuesta que se dio a la pandemia, la gente se ha dado cuenta de lo importante que es qué tipo de políticas se apliquen tras una crisis y ha defendido que en esta última ocasión se optó por una respuesta "social" mientras que en la crisis financiera de hace una década se aplicaron recortes. PALESTINA Y LOS "ZURDOS" También ha agitado en Asturias otra de sus banderas de campaña, el reconocimiento de Palestina como Estado que su Gobierno aprobó la semana pasada y ha reprochado las palabras del expresidente del Gobierno José María Aznar que dijo que el Estado palestino no existe. "A esa derecha, siempre capitaneada por Aznar, que dijo aquello de que Palestina no existía, le decimos alto y claro que Palestina existe y existirá, claro que va a existir, con el reconocimiento de la comunidad internacional a una causa noble, justa y pacífica", ha señalado. También ha vuelto a recordar al exdirigente 'popular' en otro momento de su intervención, al insistir de nuevo en que la gente acuda a las urnas el domingo. "Dijo Aznar después de mi investidura, andaban muy frustrados, y no lo consiguieron. Dijo aquello de, quien pueda hacer, que haga. Nosotros el próximo 9 de junio vamos a decir, quien pueda votar, que vote, que vote al Partido Socialista, para que retroceda no Europa, sino la derecha y la ultraderecha", ha indicado. El líder socialista ha vuelto a señalar que le gusta que les llamen 'zurdos' una palabra que ha convertido en lema para el final de campaña, tratando de apropiarse del término que utiliza el presidente argentino Javier Milei para descalificar a la izquierda. "Ellos se molestan porque les llamemos ultras, probablemente porque se avergüenzan de sus pactos con la ultraderecha", ha apostillado PALABRAS PARA 'MARICUELA' Y ADRIANA LASTRA Sánchez ha comenzado su discurso recordando a la histórica militante socialista Ángeles González Peón 'Maricuela' que falleció hace dos semanas a los 105 años. "Hay una zurda a la que quiero recordar, a nuestra compañera Maricuela", ha afirmado. Así, ha elogiado que siempre estuviera reunida junto a las mujeres jóvenes del partido, y ha aprovechado para lanzar un dardo a la derecha. "Ahí está la diferencia entre nosotros y ellos. Es que nosotros miramos hacia atrás, hacia el pasado, y nos encontramos con Maricuela, miramos al futuro y vemos a Adriana Lastra", ha señalado mencionando a su exvicesecretaria general en Ferraz, sentada en primera fila. "Y ellos, si miran al pasado, lo único que se encuentran es la sección femenina. Y si miran al futuro, la nada absoluta. Esa es la gran diferencia entre los zurdos y zurdas y lo que representa la derecha y la ultraderecha", ha reprochado.

