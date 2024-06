Alejandra Rubio y Carmen Borrego reaccionan incrédulas a las declaraciones de Carlo Costanzia padre: "Es surrealista"

Carlo Costanzia di Costigliole ha vuelto a la televisión en el programa '¡De viernes!' después de dos décadas fuera de la pequeña pantalla. El italiano ha aceptado una entrevista con Beatriz Archidona y Santi Acosta en Telecinco, donde ha explicado la complicada situación legal de sus tres hijos. Carlo, su hijo mayor, ha sido condenado por un delito continuado de estafa y lleva una pulsera telemática mientras pasa las noches en un centro penitenciario. Pietro ha sido arrestado por un presunto intento de asesinato, y Rocco también está encarcelado por su complicidad en el crimen. Unas declaraciones que no han dejado indiferente a nadie, y es que a pesar de que el empresario evitó hacer comentarios acerca de su nuera, Alejandra Rubio, sí que reconoció que a María Teresa Campos la conoció en su momento, sin entrar en detalles sobre el asunto. Fue más tarde cuando un colaborador de televisión desveló que el padre del actor no quería ni pretendía conocer a Terelu Campos por ser de "segunda categoría". En el programa 'Así es la vida', ha sido la propia Alejandra quien ha confesado que ya ha coincidido con el padre de su novio: "Lo he conocido, todo genial, me ha caído fenomenal". A pesar de que la joven no podía contener la sonrisa de felicidad, poco tiempo ha durado la calma ya que han salido nuevas especulaciones acerca de su suegro, asegurando que padre e hijo no han tenido contacto durante todo el fin de semana. "Volvemos a lo mismo, cosas surrealistas que se dicen, pues claro, es que... Hombre, es que hacer periodismo en base a invenciones que te haces tú en tu casa, pues da un poco de vergüenza, sinceramente", ha estallado Alejandra harta de los rumores que se propagan sobre su novio. Además, ha desmentido tajantemente todos los comentarios que se han dicho acerca de Terelu y Carmen por parte de su suegro: "Pero bueno, lo que digo, lo de mi madre y lo de mi tía es completamente falso. Completamente falso. Y completamente absurdo. A ver, me da pena, me da pena que hagan eso, sobre todo por mi familia y por él, que, vamos, el pobre no ha dicho nada". La única intención con la que cree que podrían haberse inventado estas cosas es poder tener un minuto de gloria en televisión: "Pues no sé, un minutillo ahí de protagonismo, inventándose una historia, pues siempre da un poco de gracia, ¿no? Pues ya está, es la única, es el único motivo que yo veo". Es por ello que sigue confiando en Carlo y su familia poniendo la mano en el fuego por ellos y dejando a un lado las habladurías: "No piensa así, y con eso me quedo, él no tiene ningún problema con mi familia, y ya está, pero es que...". Por su parte, Carmen también ha optado por salir en su defensa: "No lo hemos oído de la boca de Carlos, es algo que ha contado alguien, yo creo que Carlos es súper correcto en la entrevista hablando de la familia, evidentemente él habla de mi madre, porque todos sabemos que Carlos ha sido un directivo de esta casa en la época en la que mi madre estaba en esta casa. A nosotras no nos conoce, creo que de la boca de Carlos padre no ha salido esto". Antes de zanjar el tema, Makoke ha querido hacer públicos algunos comentarios que le han llegado acerca de la relación del ex de Mar Flores con la familia de Alejandra: "Es verdad que Carlos, en un principio, con tu hermana Terelu, con tu madre, no tenía buena relación, o sea, no tenía una relación*". La colaboradora ha asegurado que nunca tuvo relación con ellas porque "no les gustaba mucho" y "no eran de su agrado". Finalmente, Alejandra no ha podido contenerse y ha acabado estallando: "Un segundo, por favor, que es que hoy tengo un día también muy bonito. Me parece feísimo eso, porque es que de verdad, me parece feísimo esto hacía mi madre, que la pobre no ha hecho absolutamente nada, ni conoce de nada a Carlo, ni Carlo a mi madre, y ya está, que es ganas de meter la caña en una familia que no viene a cuento y ya está".

