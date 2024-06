Jordi Soler: "Grecia y México son dos territorios cuya imaginería está fundada en la mitología"

El escritor Jordi Soler ha presentado su última novela 'El reino del toro sagrado', dentro de la Feria del Libro de Valladolid, en un encuentro conducido por la periodista Victoria M. Niño y durante el que el autor ha asegurado que "Grecia y México son dos territorios cuya imaginería está fundada en la mitología". En la actividad, enmarcada dentro de la programación vinculada con México como país invitado, Soler ha revelado cómo su obra entrelaza las mitologías griega y mexicana, lo que crea un puente entre dos culturas que, aunque distantes, han compartido "asombrosas similitudes" en sus arquetipos y relatos mitológicos, según ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado recogido por Europa Press. Una de las aportaciones más interesantes de 'El reino del toro sagrado' ha sido la amalgama de mitologías. "La mitología griega es el mainstream mitológico, todos la conocemos, pero la mexicana no es tan habitual. Sin embargo, tiene unos arquetipos idénticos, no porque hubiera contacto entre los antiguos griegos y los antiguos mexicanos, sino porque todos los miembros de nuestra especie somos unas criaturas atemorizadas por las mismas situaciones", ha expresado Soler. Asimismo, ha asegurado que la similitud entre Grecia y México no se debe a un contacto directo entre las culturas antiguas, sino a una "sabiduría ambiental" compartida por la humanidad, nacida del asombro y el temor frente a los mismos misterios de la naturaleza. En su disertación, Soler ha mencionado un fresco en Teotihuacán que retrata a Tláloc, el dios de la lluvia, de manera muy similar a las representaciones de Dionisio, el dios griego del vino y la fertilidad. "Es imposible que un griego haya viajado con esta visión estética del mundo y haya impartido su conocimiento en el México prehispánico, y viceversa también es imposible", ha subrayado. Así, esta observación ha reforzado su teoría sobre la universalidad de ciertos mitos y la capacidad de diferentes culturas para desarrollar símbolos similares de forma independiente. GERMEN DE SU NARRATIVA Igualmente, Soler ha explicado que su novela se inicia con la imagen de un toro blanco emergiendo de una laguna en la Sierra de Veracruz, una escena inspirada directamente en el mito griego de Pasífae y el Rey Minos, donde un toro blanco surge del mar frente a la isla de Creta. "Lo que he hecho es trasladar esa imagen al principio de mi novela", ha comentado el escritor, quien ha añadido que esta imagen se ha convertido en el germen de su narrativa, que se ha desarrollado sin un esquema previo. Además, Soler ha destacado la importancia de la musicalidad en su escritura, puesto que escribe "de oído" y lo que más le interesa en sus novelas es que suenen bien, que tengan musicalidad y ritmo. "Estoy convencido de que el fondo de las historias viene de la forma. Una vez que logras una musicalidad bien afinada, lo que estás diciendo es profundo e interesante, necesariamente", ha afirmado. Para él, la forma y el fondo son inseparables, ya que "una narrativa que carece de musicalidad se vuelve árida y difícil de leer".

